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專訪／游蕎軒被《金家》逼瘋　開拍前陳珮騏警告這句話

記者李欣容／專訪

游蕎軒2017年在電視劇《蘇足》中飾演全身癱瘓的張淑真，也憑該劇入圍金鐘獎，2018年年底她在《金家好媳婦》中飾演丁國琳的女兒海拉，從原本鐵面無私的形象，到後來受到愛情暖化變成一個小女人，和劇中飾演她姪女的陳珮騏有許多對手戲。

▲▼ 專訪 游蕎軒 。（圖／記者周書羽攝）

▲專訪 游蕎軒 （圖／記者周書羽攝）

游蕎軒以往都是拍大愛戲劇為多，她喜歡穩定的生活，規律的拍攝時間，加上大愛是單機作業，戲劇存檔也比較多，沒有on檔戲的壓力，剛進到《金家》劇組時，游蕎軒形容是一種有人在背後拿鐮刀追著你跑的感覺。私下和她是好友的陳珮騏也只能拍拍她：「我幫不了妳，妳自求多福，皮繃緊一點。」

而最讓她感到壓力大的，竟然是她原本就會講的台語，「大愛的戲比較溫柔，不能講死，要講往生，但八點檔可以有話就噴出來，不用迂迴，代表妳台語也要非常好，是直接反應的，不順就重來，拍到所有人都在看你。」

▲▼ 專訪 游蕎軒 。（圖／記者周書羽攝）

游蕎軒在劇中跟許多大腕演員對戲，包括丁國琳、伊正，「跟伊正哥對戲最緊張，在我進去10幾天，他發現我在台語上受挫的時候，他就走來跟我說『如果妳要吃這行飯的話，不管是死背還怎樣，就要好好把台語練起來』。」游蕎軒瞬間頓悟，認為像伊正這樣的大前輩，還願意開導、指導她，代表著對她有一定的期許。

▲▼ 專訪 游蕎軒 。（圖／記者周書羽攝）

《金家好媳婦》演到後來，劇情走向一直都在等黃少祺飾演的金彥鈞回歸，飾演他另一半的韓瑜最為辛苦，不但要一邊對抗壞人，還有許多痛失丈夫的哭戲，游蕎軒佩服韓瑜入戲的狀態，上一秒眼神還充滿殺氣，下一秒馬上要痛苦掉淚。

游蕎軒自己也有很多情緒很重的戲，「演到後來我都不知道自己在哭哪個點，一下子難過，一下子生氣，下午又崩潰，晚上又哭，不把自己弄瘋真的很難演！」

八點檔確實是許多演員往上爬的跳板，不少觀眾都是從這次的戲注意到游蕎軒，但其實，她曾是偶像團體出道，發過專輯，更以「童童」這個名字上過《少年特攻隊》，也是遊戲類節目的常客。

▲▼ 專訪 游蕎軒 。（圖／記者周書羽攝）

游蕎軒換過許多名字，游宥恩、游童珊到先在的蕎軒，「我每換一家公司就換名字，但我對名字沒什麼想法，就是工作，本來我剛進這家他們也打算要換，但我說不要再換了，換到我自己都記不住，這名字也是用最久的，有5年了吧。」

游蕎軒對公司決策完全尊重，也相信專業，「我不太會去干涉他們，我把該做的事做好就行了。」但身旁閨密陳珮騏和林可唯都很受不了她這麼隨和的個性，「她們都覺得我太放任自己了，什麼都ok。」

▲▼ 專訪 游蕎軒 。（圖／記者周書羽攝）

游蕎軒平時沒事也都喜歡一個人待著，無論是在家或是踏青，她享受和自己相處的時光，前陣子她和陳珮騏、林可唯去沖繩旅遊，她笑說：「要不是陳小姐跟林小姐拉我出門，我也不會去，而且她們每天早起化妝、弄頭髮什麼的，我就3罐保養品搞定，而且還是珮騏交代我要用的。」結果沒想到，最後竟然是她被搭訕，「我們去加油站，弟弟就看著我說『卡哇伊捏（可愛）』。」讓她瞬間尋回少女心。

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游蕎軒, 童童, 少年特攻隊, 金鐘獎, 蘇足, 金家好媳婦, 陳珮騏, 林可唯

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