信看到許莉潔演出「啊嘶」　林宥嘉：絕對有資格進6強

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，許莉潔遇上超強怪物闇鴻麟，雖然對手實力堅強，但她仍有所突破地首次嘗試唱跳，且沒因律動而影響她原先就備受好評的歌聲，首席導師林宥嘉稱讚：「妳絕對是有資格進入6強的人選！」

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼許莉潔首次唱跳迎戰踢館高手闇鴻麟。（圖／ETtoday）

許莉潔對上的踢館對手闇鴻麟不僅奪過金旋獎、赤旋獎、音韻獎、新韻獎、師旋獎與舍我盃的冠軍，還曾參加2017年《決戰好聲音》在陳奐仁組進到4強。闇鴻麟帶來《我給的愛》展現出驚人的歌聲，不過許莉潔以《愛是懷疑》的唱跳演出應戰，導師信投票時直說：「當然是莉潔啊，講那麼多！她剛剛又唱又跳，跳的時候還有點為辣，啊嘶～。」

▲▼許莉潔獲得信與羅志祥的誇讚。（圖／ETtoday）

看著許莉潔與舞群登場，導師們先是開玩笑地說「只要帶舞群都淘汰」，不過她打破這項魔咒，羅志祥稱讚表示：「我覺得蠻好的，妳舞感蠻好的，妳沒有因為跳舞音跑掉、導致妳唱功損失。妳是今天唯一一個跳舞的，所以我會更支持妳。」最終許莉潔以4比1的票數獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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