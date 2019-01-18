女團被規定「要有女明星自覺」　接到冰淇淋代言爽翻！

▲女團有感覺接下冰淇淋代言。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

記者關韶文／台北報導

重唱團體「有感覺F.E.E.L」睽違2年半推出第二張創作專輯《有感覺的秘密基地》，18日神清氣爽出席冰淇淋特展代言記者會，最愛吃冰淇淋的「肥肥」蔡婉怡、「安安」陳怡安從前一晚就興奮不已，因為自從躍居幕前，「就必須要有成為女明星的自覺」，再三規定自己要忌口，連走過冰淇淋店都要低頭快步走過，只怕不小心又「失守」。

有感覺F.E.E.L創作動聽、唱功迷人，進化到「雙主唱」更是吸引人，吉他手/創作者「肥肥」蔡婉怡初試啼聲，「安安」陳怡安很為她開心，還打趣說：「好棒，終於可以多點時間休息！」可見兩人多年好交情和默契。

▲▼有感覺私下愛吃冰淇淋。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

近期推出最新專輯的有感覺F.E.E.L，演藝事業節節高昇，代言「SCOOPS！冰淇淋特展」，她們今為特展開幕演唱了新歌《虛擬世界》，搭配特展的夢幻氛圍更顯浪漫！安安說小時候和姊姊在家看影片，「你一口我一口，將一大桶冰淇淋吃光光，是最美好的回憶！」

肥肥則說傳統的小美冰淇淋是童年的記憶！但兩人為了上鏡好看，都潔身自愛，不敢多嚐，安安說：「每次經過冰淇淋店都低頭快步走過，很怕一逗留就完了！」她並說：「冰淇淋真的好療癒，但現在規定自己一個月只能吃一支甜筒，犒賞自己。」