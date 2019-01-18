劉以豪享受當「句點王」　抱怨陳庭妮愛爭功勞：什麼都妳先！

記者李欣容／台北報導

陳庭妮和劉以豪今（18）出席3C活動，兩人台上台下都展現好交情，劉以豪更爆陳庭妮很愛「爭功勞」，每次在跟導演介紹好吃的，她都要跳出來說：「欸！那是我先找到的好不好。」陳庭妮也藉機爆料，劉以豪很喜歡當句點王，享受場面因他而冷掉的感覺。

▲▼陳庭妮、劉以豪。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

劉以豪和陳庭妮在工作上合作多次，被問到有沒有最受不了對方的哪個缺點，陳庭妮本以為自己太愛吃會讓劉以豪受不了，沒想到劉以豪卻說：「她很愛說『是我先的』，跟導演介紹好吃餐廳或酒吧，她都會說，『那我先找到的好不好』。」放話以後聊天都會冠名「陳庭妮先說的」省得又被她念。

▲陳庭妮與劉以豪手遊對戰 。（圖／先擎公關提供）

陳庭妮則反虧劉以豪很愛講冷笑話，常常講到所有人都接不下去，只要空氣凝結，他就露出很滿足的表情，訪問過程中，陳庭妮更要大家都不要講話，剩劉以豪一人尷尬就好。

▲劉以豪愛講冷笑話。（圖／記者李欣容攝）

而劉以豪在韓國人氣高漲，被問到韓文有沒有進步，他無奈沒時間練習，到現在都還只會基本打招呼，如果去韓國拍電影，可能只能演啞巴角色，更說韓文課也是斷斷續續的上，很對不起家教老師。