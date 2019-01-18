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《聲林》總決賽倒數！「雙李」將面臨最殘酷的挑戰

記者許逸群／台北報導

大型選型節目聲林之王進入最終決戰倒數第二集，今夜將播出第十四集「背水一戰」，由前13強對上踢館高手。其中最殘酷對決堪稱李佳歡和李友廷，「雙李」迎戰強勁踢館高手，李佳歡一聽到對手的歌聲後表情震驚，台下的爸媽也驚訝不已，究竟有哪些踢館高手來襲，都即將在今晚節目中得到答案。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲李佳歡的神秘對手令人驚訝。（圖／ETtoday）

本集《聲林之王》將決定最終的總賽賽名單，不但是歌聲的競技場，更有人性的大考驗，有些人戰敗卻沒有遺憾，有些人不捨離開傷感哽咽、有些人覺得像作了一場不可能的夢，更有許多位踢館選手已喊出報名第二季《聲林之王》再戰，今夜戰況相當精彩可期，的忠實粉絲千萬不能錯過！

▲《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲李友廷對上學生。（圖／ETtoday）

另外，在1月19日（六）再次舉辦台中握手見面會，以及人氣選手演唱會，活動地點在台中軟體園區Dali Art藝術廣場，而本場出席的選手有張若凡、嘪瑋鵬、林怡廷、鄭可強、李佳歡以及人氣王Gail Sophicha。下午15：00-17：00握手會，演唱會則將在18：30至21：00，且民眾可免費入場。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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