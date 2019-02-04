特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

文／阿芙

在傳統的職場環境中，總是會盡量避免「辦公室戀情」，因為就算情侶間彼此感情再好，難免還是會遇到競爭和口角，傷心又傷神。但在「YouTuber」圈就不同了，沒有傳統辦公室的忌諱，情侶一起拍片反而能產生1+1大於2的效果，以下就為大家推薦3對小編我私心愛看的「情侶檔YouTuber」。

壹加壹 ILLY and LEAN

說到壹加壹，第一眼絕對會被他們出產的高質感影片吸入坑，由於男友LEAN本身就有攝影及剪輯底子，而女友 ILLY則是行銷公關背景，所以每部影片無論是流暢度、色調、字體通通都有講究，且幾乎沒有重複的主題，就算是簡單到不行的生活Vlog也是質感超高，幾乎以電視廣告般的水準在拍。

▲▼壹加壹。（圖／翻攝自Facebook／壹加壹 ILLY and LEAN）

此外，LEAN跟ILLY之間的互動也不是那種黏踢踢愛放閃的情侶檔，之前曾在直播影片中透露他們已經在一起6年左右，雖然偶爾會互相吐槽，但時不時又會互相為對方精心準備小驚喜，即使是業配的禮物也能包裝得恰到好處，就是一對讓觀眾看了很賞心悅目的組合。

▲壹加壹改造老房的Vlog，每種家具、各種配色都好吸引人啊！（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

眾量級CROWD

「眾量級」 是由Andy老師和家寧組成，從2016年開設頻道至今，訂閱數已經超過140萬，人氣相當可觀。他們同樣也不走曬恩愛路線，反而是以惡整對方出名，例如把臭襪子塞進飲料、假裝偷剃女友頭髮、趁男友不在就把他房間改造成粉紅色等等，手段一次比一次奇葩。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

雖然經常有網友評論他們玩笑開太過火、太假，甚至質疑他們根本不是情侶，但不可否認的，吸睛效果非常好。最吸引我入坑的一點，不是整人手段多特別，反而他們被整後的反應才是重點，特別是Andy老師總會不經意爆出一連串超溜的台語，好氣又好笑，看他們的影片只能用「舒壓」2字來形容。

▲眾量級互整手段無極限。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

強運少女RU

頻道主人公RU是從小就嚮往日本生活的台灣女生，從起初的旅遊、留學到現在正式定居東京工作，也交了一位日本男友「文當」。從部落客轉戰當YouTuber的RU，影片內容除了會介紹台日文化差異、生活化的日語教學，最吸引我的則是他們會一起探討台日異國戀的相處模式。

▲▼RU與日本男友文當。（圖／翻攝自Facebook／強運少女的日本生存日記）

當個性直來直往的台灣女孩遇上內斂保守的典型日本男子，讓我最有印象的一點是，RU曾在一次受訪時透露，文當幾乎不會主動幫她拿重物，當然不是鼓勵女孩子們都要養成公主病，但對方的理由居然是：「妳覺得重的話，我也覺得重啊！為什麼要來傷害我呢？」聽到當下有小小衝擊了我的價值觀，偏偏他說得又很有道理。

不過RU和文當雖然有非常多文化衝擊，但他們都漸漸為了對方改變自己，找到平衡點，成為彼此能接受的另一半，每次看他們影片分享就能感受到他們相處上的小默契，很適合嚮往日本生活、或正有異國戀的觀眾們。

▲強運少女RU與男友文當經常探討台日男女的差異。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

●阿芙／偶爾在韓星爆爆出沒的星光雲小編，愛看綜藝跟刷YouTube的狂熱份子。