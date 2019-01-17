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安妮出席尾牙「穿這樣」太犯規　親吐要拍全裸寫真了！

記者許逸群／台北報導

伊林娛樂今（17日）於台北晶華酒店舉辦尾牙主題派對，俄羅斯籍藝人安妮「正反都吸睛」，不僅胸前大露性感，美背也一覽無遺。不止尾牙上搶鏡焦點，她接著透露，新的一年計劃要拍攝全裸寫真集，但被虧拍攝時會不會邀請張菲探班，她則笑說：「我跟菲哥關係沒有到那麼熟啦！」

▲▼伊林尾牙-安妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲安妮「正反都吸睛」。（圖／記者黃克翔攝）

安妮丟出驚喜透露今年會推出全裸寫真集，當被詢問私密處是否需要特別保養，她則對女記者開玩笑地說「要不要看」。另外，她表示沒有太在乎體重，只著重整體好不好看。

▲▼伊林尾牙-安妮。（圖／記者黃克翔攝）

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

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