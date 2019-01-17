唐綺陽擔任奇幻大使！解密「影視圈淵源」網友全懂了

記者林映妤／台北報導

金馬奇幻影展今年邁入第10屆，17日公布影展大使為「國師」唐綺陽！很多人好奇，為什麼會由星座專家唐綺陽跨界合作擔任「奇幻大使」？其實她與影視圈頗有淵源，戲劇系畢業，也曾擔任過配音員，更多次跨界參與戲劇方面合作。

首度與金馬奇幻影展合作，唐綺陽感到十分開心，也非常期待與影迷一起感受金馬奇幻影展的獨特魅力，她也將以另一種角度為粉絲推薦影展。

▲唐綺陽擔任第10屆金馬奇幻影展大使。（圖／金馬奇幻影展提供）

奇幻影展除了公布大使，也將舉辦「十年K歌，熱力重返」票選活動，從歷屆「K歌場」的片單中票選出最想重溫嗨唱的影片，讓經典K歌電影重返奇幻大銀幕！



每年皆「秒殺」的金馬奇幻影展「K歌場」，為慶祝10週年，1月18日至24日將舉辦「十年K歌，熱力重返」票選活動，邀請影迷從歷屆K歌電影《真善美》、《梁山伯與祝英台》、《媽媽咪呀》、《紅磨坊》、《冰雪奇緣》、《週末的狂熱》、《樂來越愛你》、《芝加哥》、《搭錯車》等片單中，票選「最想再唱一次的經典之作」，票數最高的兩部影片將重返奇幻K歌場，和影迷重聚歡唱。



2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月30日舉辦，並於3月31日正式開賣。