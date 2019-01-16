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父女鬧翻！　蕾哈娜把親爸「告上法院」索賠23億

記者傅家妤／綜合報導

美國西洋天后蕾哈娜（Rihanna）行事低調，鮮少在鏡頭前提及家事，也幾乎從未談及家人，不過近來她把父親告上法庭，控訴對方侵權，擅用她已註冊的商標「Fenty」為自己的公司命名，還涉嫌以她的名義從欺詐性的商業活動。

▲▼狂粉闖入蕾哈娜豪宅等了一夜。（圖／翻攝自蕾哈娜臉書）

▲蕾哈娜把父親告上法院，向對方索賠美金7500萬元。（圖／翻攝自蕾哈娜臉書）

根據外媒報導，蕾哈娜已經向加州法院呈交文件，正式提告親生父親羅納德（Ronald Fenty），盜用她所創立品牌的商標「Fenty」開公司，而且還對外宣稱該公司與她有關。文件當中還指出，羅納德還擅自利用蕾哈娜的名義，向外募集，並從中獲利超過美金1500萬元（約台幣4.6億元）。

據悉，蕾哈娜在文件中提及，父親從2012年開始就瞞著她從事這些活動，她向對方追討賠償美金7500萬元（約台幣23億元），並要求羅納德停止用「Fenty」或是她的名義在外獲利。事實上，蕾哈娜雖然鮮少提及家事，但是她與父親的關係，似乎一向都不太好，先前她在與億萬富豪哈桑賈米爾（Hassan Jameel）談戀愛時，曾一度傳出兩人戀情得不到她家人的祝福，尤其是她與父親羅納德甚至為此大吵，父女倆的關係也因此變得非常緊張。

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