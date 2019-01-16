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王寶強、馬蓉吵2年「爭產案調解」　財產遭凍結內幕曝光！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王寶強2016年自爆妻子和經紀人宋喆有不正當關係，同時為離婚對簿公堂。雙方2018年2月一審宣判解除婚姻關係，前妻名譽訴訟被駁回，緊接著雙方更為名下財產進行訴訟攻防，16日傳出財產調解已經結束。

▲▼王寶強,宋喆,馬蓉。（圖／翻攝自微博） 

▲王寶強和馬蓉打官司離婚，爭產纏訟2年。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《新京報》報導，王寶強和馬蓉共同持股的投資公司被北京法院解除股權凍結和投資利益，共計人民幣120萬元（約台幣555萬元）。且知情人士透露，他和前妻離婚財產分割案，以及提告馬蓉父母財產分割案，已於2018年年底前調解完畢，並且已經出具調解書，近期將執行結案。

根據法院顯示的資訊，王寶強名下股權字2018年8月17日遭到凍結，期限原本設定3年後，也就是2021年。不過隨著財產分割案調解結束，被凍結半年的財產也終於回來了。

▲王寶強將近台幣555萬財產遭凍結。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲王寶強持股市價近台幣555萬財產遭凍結。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲王寶強將近台幣555萬財產遭凍結。（圖／翻攝自微博／新京報）

▲王寶強財產原本被凍結3年，現在提前解凍。（圖／翻攝自微博／新京報）

馬蓉和王寶強曾有過7年婚姻，為了打離婚官司纏訟2年多。她1個月前透過網友爆料，指控遭到王寶強等4到5名人士施暴，隨後受傷照曝光、快閃醫院掀起騷動，甚至連媽媽也遭人出手。據悉，她和母親是去前夫家接小孩，並企圖打掉監視器，同時掉出身上的剪刀，強調不存在凶器也隨著影像曝光被打臉，男方則否認有施暴一事。

▲▼王寶強、馬蓉。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲馬蓉一個月前指控遭到王寶強等人施暴。（圖／翻攝自陸網《新浪娛樂》）
  

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