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《寒單》胡宇威、鄭人碩來了　看直播就有機會獲得電影票

娛樂中心／綜合報導

新年強檔電影《寒單》即將上映，這部以台東傳統民俗「炮炸寒單爺」為故事大綱的電影，讓許多影迷引頸期盼，本週的《ETtoday看電影》也邀請到了電影中的主要演員胡宇威、鄭人碩、小薰以及黃朝亮導演來到現場與網友們分享這部「皮開肉綻」的電影拍攝歷程，1月16日下午5點請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「ETtoday星光雲」App，看直播還有機會獲得電影交換券。

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲▼《寒單》鄭人碩。（圖／想亮影藝提供）

▲《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

電影《寒單》是黃朝亮導演繼破億電影《大囍臨門》《大釣哥》後再拍出的顛峰力作，身為台東子弟的他終於能如願將家鄉特有的文化習俗搬上大螢幕，這部塵封五年的最新力作卡司更是不容小覷，請到「國片一哥」鄭人碩與「戲劇男神」胡宇威同台飆戲，這種少見的組合絕對值得粉絲期待。另外本週《看電影》也將送出《寒單》電影交換券！只要收看直播並且留言就有機會獲得，因此千萬不要錯過下午５點《ETtoday看電影》的直播喔！

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

本集「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！
 

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