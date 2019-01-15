球球合照神秘男「未來請多指教❤」　網鷹眼分析是YouTuber：那顆痣！

記者劉宜庭／綜合報導

網紅球球外型甜美，曾和Jasper星培交往約2年，雙方前陣子宣布分手後，她日前也開始努力經營YouTube頻道，擄獲不少粉絲的心。'常透過社群網站分享生活、工作點滴的她，近來竟曬出一張與神秘男並肩的合照，還特地將對方正臉遮住，在網路上掀起熱烈討論。

▲球球外型甜美，深受大票網友喜愛。（圖／翻攝自球球臉書）

球球15日透過Instagram發文，曬出一張合照寫道：「今天很開心，謝謝你，未來也請多多指教。」文中除了表情圖案之外，她更2度附上愛心符號，引發外界聯想，是否在與星培分手後，有了新的交往對象？

▲球球合照神秘男，引發外界揣測。（圖／翻攝自球球Instagram）

引人注意的是，球球在PO出的同框照上，刻意將神秘男正臉用圖案遮住，不少人乍看之下，紛紛猜測可能是網紅放火或黑羽。然而，有眼尖網友注意到，男方下巴有顆痣，與YouTuber「黃氏兄弟」的哥哥哲哲（黃雍哲）幾乎相同，且翻看哲哲當天的穿搭，也和球球照片中的男子相符，在網路上掀起一陣熱議。

▲「黃氏兄弟」的哥哥哲哲當天恰好也穿著牛仔外套、白色T恤。（圖／翻攝自黃式兄弟Instagram）



不過，也有人猜測，球球應是為了拍攝新作品，才會PO文感謝對方。也有網友指出，當天在台北華山藝文特區看見球球，對此，球球也特地跟該名網友喊話，希望可以「保密男主角ww。」

▲球球希望目睹網友「保密男主角」。（圖／翻攝自球球Instagram）