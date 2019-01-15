比台灣多46秒！《蜘蛛人：離家日》美版預告「梅嬸跟他調情」　網：鋼鐵人呢？

▲《蜘蛛人：離家日》美國版預告。



記者洪文／綜合報導

漫威工作室、索尼影業《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）首支預告15日出爐，由於故事時間點在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，受到外界高度關注，不過英文版預告似乎比台灣版預告多了46秒，出現更多梅嬸的畫面，她在《美國隊長3》與鋼鐵人調情，這次卻出現另一個人調情，讓網友緊張：「鋼鐵人呢？」

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照 。（圖／翻攝自Youtube／Sony Picture，以下同）



《蜘蛛人：離家日》英文預告一開始便是彼得帕克飛到天上，疑似對抗反派的精彩畫面，接著畫面轉到類似一個慈善義賣會，彼得帕克穿著蜘蛛人戰服，開心合作梅嬸完成義賣，看來已經可以支持他扮演蜘蛛人的角色，未料結束之後看到快樂霍根試圖和梅嬸調情，讓他感覺不太舒服。

後來蜘蛛人準備和同學到歐洲旅行，把蜘蛛人戰袍留在家中，因為這次打算好好放鬆，一出房門，一行人先抵達義大利威尼斯，他和蜜雪兒似乎產生了一些浪漫小火花。不久，蜘蛛人的摯友奈德遭到神秘人士朝著射出鎮定劑迷昏，原來是尼克福瑞希望彼得帕克執行一項任務，攤開幾款新的制服，當中便可以看到幾天前在展覽上曝光的全黑色戰袍和經典戰袍。

最後新角色「Mysterio」傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）現身幫助蜘蛛人對抗新的敵人「水人Hydro-Man」，但他僅穿著盔甲，而沒有穿著經典的魚缸狀頭盔，更和尼克福瑞有合作關係，這樣看來他並不如預期是本片的反派。

對此， 傑克葛倫霍在Q&A上回答，「地球上存在著Elementals（漫威漫畫中強大的組織，水人Hydro-Man為其中之一）的威脅，而Mysterio很了解他們，尼克福瑞希望Mysterio來幫忙，和蜘蛛人合作。」究竟這角色真的是戰友，抑或會和蜘蛛人分裂成為敵人，看來要等到正式預告出來才會有更明朗的解釋。

《蜘蛛人：返校日》在全球創下8.8 億美金（約269億台幣）票房佳績，《蜘蛛人：離家日》再由首集導演強華茲（Jon Watts）執導，克里斯麥金納（Chris McKenna）、艾瑞克桑默斯（Erik Sommers）再執筆劇本，取景地橫跨北美、倫敦、布拉格到威尼斯，大部分場景都會在歐洲。

湯姆霍蘭德在《蜘蛛人：離家日》再度詮釋蜘蛛人，首集卡司「梅嬸」梅麗莎托梅（Marisa Tomei）、「蜜雪兒」辛蒂亞（Zendaya）、「禿鷹」米高基頓（Michael Keaton）、「快樂霍根」強法夫洛（Jon Favreau）、「摯友奈德」雅各布貝塔隆（Jacob Batalon）回歸演出。

這次傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）首度加入漫威宇宙，在《蜘蛛人：離家日》飾演的神秘客（Mysterio），還有在《復仇者聯盟3：無限之戰》片尾彩蛋消失的「神盾局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）以及「神盾局特工」蔻比史莫德（Cobie Smulders）共同演出。

《蜘蛛人：離家日》將於2019年7月5日北美上映。