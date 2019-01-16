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馬赫夏拉阿里《幸福綠皮書》獲獎：理解、信任，人與人就會溫暖

記者洪文／綜合報導

《月光下的藍色男孩》非裔美國演員（Mahershala Ali）以電影《幸福綠皮書》（Green Book）奪下廣播影評人協會（Critics’ Choice Awards）最佳男配角獎。他受訪再度強調了人與人之間「溫暖」的重要，「透過理解，彼此信任，人與人之間就會產生溫暖！」

▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

馬赫夏拉阿里表示：「小時候，我也曾經因為『渴望得到認同』，刻意以一些表面的裝扮來試圖影響別人對我的觀感，但長大後，才發現其實要別人認同你，你必須要先認同自己，對別人才會有同理心，人與人之間的溫暖都是從理解與關心對方開始，這也是這部電影想說的故事。」
 
在電影《幸福綠皮書》中，由馬赫夏拉阿里所飾演的鋼琴師唐薛利（Don Shirley）不只為膚色掙扎，更多的時候，他為了「得到認同」而困擾，「我沒有見過像唐薛利這樣的人，他遵循著令他遭受屈辱對待的規則，接受著上流社會白人瞬間即逝的讚許，但卻能秉持著對自身的尊重而最終贏得他人的尊敬，能詮釋這位人物，是我畢生的榮幸。」他甚至認為，對比現在充滿暴戾的社會，就像電影中的那一句台詞「訴諸暴力是絕對贏不了的，只有尊嚴能夠戰勝一切。」

▲▼《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）
  
《幸福綠皮書》改編自真人實事，除了兩位主角的精湛演技讓觀眾癡醉，電影中兩人從與彼此之間的相互認同、文化衝突、價值觀對立，到理解、信任進而成為一輩子的摯友，

其實《幸福綠皮書》許多動人對白，深受看過試片的網友共鳴，「簡直是說到心坎裡了」，如「工作的時候要盡全力，笑就要用力笑，吃飯的時候，就當作是在吃最後一餐」、「世界上有許多不敢踏出第一步的寂寞人」、「暴力的反擊是無用的，身而為人需有尊嚴」、「光有天才還不夠，唯有勇氣才能改變人心」、「唬爛的意思就是說服別人去做他們本來不願意做的事」等。
 
《幸福綠皮書》即將於1月25日在台上映。

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