劉至翰和第二任妻婚變快閃進棚！經紀人：他說這次離婚，不會再婚

記者林彥君／台北報導

43歲的劉至翰今（15日）爆出進出台大研究生張女香閨，兩人外遇2年，他在中天《麻辣天后傳》錄影前，本集主題為「遲到大王」，他遲到3分鐘到電視台，一看到大批媒體，和經紀人快走進化妝間，他尷尬說：「先讓我去梳化好不好？」

經紀人透露，這幾天夫妻本就決定要離婚，經紀人笑說：「劉至翰說這次離婚，不會再結婚，聽聽就好。」經紀人強調夫妻是和平離婚，沒有金錢糾紛，目前夫妻還沒簽字離婚，不過Vivian稍早發出聲明：「我和劉至翰先生今天起正式分開。」

▲劉至翰認了與老婆決定離婚。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

劉至翰有兩任婚姻，他2011年和林子瑄結束3年婚姻，2014年和Vivian Huang結婚，結婚不到5年傳出婚變，劉至翰是健身常客，他透過經紀人回應張女關係，張女僅是騎車的車友。劉至翰近期經營水晶玉品直播，他說半年前經商不順，損失巨大，半年前就和老婆談論離婚，近期也協議離婚。

劉至翰與老婆Vivian曾是舊愛，雙方各有段婚姻，之後兩人才又碰頭，劉至翰爺爺奶奶很喜歡Vivian促成兩人婚姻，Vivian有一個女兒，劉至翰和前妻也有一子劉熙，兒子監護權歸前妻，劉至翰和Vivian結婚後，曾說兩人沒打算生小孩，兩人婚後未有小孩，一起扶養Vivian和前夫的女兒。

▲劉至翰老婆會一起騎車。（圖／翻攝劉至翰臉書）

Vivian聲明全文：

先感謝在這段不算短的時間裡

身邊瞭解狀況的家人朋友

一直給予我很多的關心和鼓勵

也支持著我做出的困難決定

所有的傷心難過因為有你們的愛

我才可以用平靜的心處理事情

我和劉至翰先生今天起正式分開

從此以後沒有婚姻關係

沒有誰對誰錯

是這近八年來互相已經無法再認同彼此的生活方式和相處狀況

感情上沒有共同的認知

造成了今天無法挽回的遺憾

各自有了新的人生想法

劉先生也已經有了更好的選擇

只能說在夫妻關係中

我們都沒有扮演好各自的角色

所以我們認真的面對現實

做了這個決定

或許有遺憾

或許有傷感

但是我希望帶著大家的祝福和愛

能夠活下去

這段時間謝謝大家

真的非常感激