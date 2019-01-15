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美國要改編韓劇《大力女》　找《玩命關頭》格鬥選手女演員

記者吳孟庭／綜合報導

由朴寶英、朴炯植主演的韓劇《大力女子都奉順》，2017年播出後創下高收視，也抬升兩位主角高人氣，現在美國看中劇本具備科幻與浪漫元素，買版權要改編，竟然真的找摔角女選手擔任製作人，對方還演過《玩命關頭7》。

▲《大力女子都奉順》劇照。（圖／翻攝自大力女子都奉順官網）

▲《大力女子都奉順》創下高收視。（圖／翻攝自大力女子都奉順官網）

原著《大力女子都奉順》講述朴寶英飾演的都奉順，雖然看似嬌小柔弱，卻因為家族遺傳具有神力，朴炯植飾演的安代表意外發現她的秘密力量，便聘請她為貼身保鑣，進而發展出戀情，同時具備科幻、夢幻愛情故事，兩人更因像萌犬模樣被稱為「狗狗CP」，被劇迷拱在一起。

▲《大力女子都奉順》劇照。（圖／翻攝自大力女子都奉順官網）

▲朴寶英在《大力女子都奉順》具有神力。（圖／翻攝自大力女子都奉順官網）

韓國電視台相關人士透露，播放過《花邊教主》《霹靂煞》等知名美劇的美國電視台THE CW，打算改編重制《大力女子都奉順》，目前暫定劇名簡潔有力，就叫做《Strong Girl》。

當然，都奉順到了美國也會適應其時空背景，美國版本故事將會有更動。據傳故事女主角設定為一位具有神力的前戰地攝影師，因為特戰隊出身未婚夫發現她的特殊能力後，對她糾纏不休，後來擔任男主角飾演的百億富豪的貼身保鑣。

▲美國女演員龍達魯西（Ronda Rousey）。（圖／翻攝自Ronda Rousey IG）

▲美國女演員龍達魯西（Ronda Rousey）。（圖／翻攝自Ronda Rousey IG）

美國版本似乎更強化「神力」的部分，找來女演員龍達魯西（Ronda Rousey）擔任製作人，她曾經是職業摔角選手、格鬥選手，轉行演員後主演過電影《浴血任務3》，還因為在《玩命關頭7》裡面飾演阿拉伯王子保鑣，和莉蒂女女火爆對打而聞名，將攜手浪漫喜劇影集《貞愛好孕到》的製作人合作《Strong Girl》，預期美國版本《大力女》的武打戲會非常精彩。

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大力女子都奉順, 玩命關頭, 朴寶英, 龍達魯西, Ronda Rousey, 日韓風

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