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張家輝「一口氣獨撐3頁台詞」全部背起來　卻發生悲劇

記者洪文／綜合報導

賀歲片《廉政風雲 煙幕》不計成本前往澳洲取景，打造全新視野。金馬影帝張家輝克服時差，在澳洲一口氣說出長達3頁的台詞，展現影帝的真功夫超強實力，不過他即使全部台詞背了起來，還是一再發生NG悲劇，原來是拍攝現場的狀況超多，比背台詞更難應付。

▲▼《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）

▲《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供，以下同）
  
《廉政風雲 煙幕》的製作充滿精心佈局和深刻的戲味，為了創作電影的真實感，劇組不計成本，遠赴澳洲取景一個多月，務求拍出最完美的作品。澳洲場景主要是描述一宗私煙案件的重要證人張家輝在開庭之前，突然離開香港躲避澳洲，林嘉欣受命將他追回，其中一場，是張家輝必需克服剛到當地的時差，講出3頁長的台詞，讓林嘉欣在一旁看了也驚呼：「是超高難度的演出。」

▲▼《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）
 
張家輝也直說這次的對白都有專業的名詞，更渉及廉政公署、私煙集團、股票市場等，再加上一堆歷史資料，「對白都是很專業的話，比較複雜，也不能隨著順口與否去修改，都要提早準備，才能讓拍攝順利。」但他笑說是拍攝現場的狀況，反而比背台詞更難應付，「澳洲的天空不是會有直升機飛過，不然還有很多鳥群從我們頭上經過，讓拍攝受到影響，我也只能一再重複那3頁台詞。」
 
原來拍攝地點是一座澳洲的墓地，但景色優美，藍天白雲，才不停有鳥群和直升機從劇組頭上飛過，只是這高難度都演出，讓張家輝無暇欣賞美景，只能拿著劇本研究，林嘉欣笑說：「張家輝要一個人撐3頁多的戲，真的很厲害。」張家輝拿出影帝風範說：「我沒有緊張，只是這次對白真的好多，是我從影以來，對白最多的一次，台詞數量比我之前拍三部電影加起來還多啊！」

▲▼《廉政風雲 煙幕》劇照。（圖／華映提供）
 
除了影帝后之外，去年以《翠絲》獲得金馬獎最佳男配角的袁富華獲獎後，也在《廉政風雲 煙幕》有精彩演出，也特別飛赴澳洲進行拍攝。林嘉欣表示拍攝一有空檔，她便會把握時間到附近走走看看，趁機放鬆心情，但張家輝到澳洲反而化身宅男，都宅在飯店中，張家輝笑說：「我就是個宅男啊，三餐也都在飯店裡解決就好。」完全投入拍攝準備中，讓林嘉欣笑說：「都不好意思推薦給他說哪裡好玩。」
 
《廉政風雲 煙霧》導演麥兆輝於1月18日於台北舉辦劇本創作分享會，消息一出報名極為熱烈，瞬間爆滿，主辦單位將協調場地，再開放部份名額，希望有意參與的影迷及觀眾，可以趕快再填報名表，可以一聽精彩的劇本實務內容。
 
《廉政風雲 煙霧》預計2月5日農曆春節在台上映。

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張家輝, 廉政風雲 煙幕, 廉政風雲

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