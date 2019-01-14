「紫棋說得對」擊敗《延禧》！潘瑋柏爆新說唱後台秘辛

記者許逸群／台北報導

愛奇藝台灣站首屆《愛奇藝娛樂大賞》各項票選結果出爐，其中「流行skr罪」網羅各大戲劇與綜藝的流行語比拚，最終由《中國新說唱》擊敗《延禧攻略》等對手奪下冠軍，並由掀起「紫棋說得對」風潮的明星製作人潘瑋柏代表領獎。潘瑋柏笑說：「這（紫棋說得對）是我的評語中最好的一個！」

▲▼《新說唱》奪下愛奇藝流行語大獎。（圖／愛奇藝台灣提供）

從2017年《中國有嘻哈》到2018年《中國新說唱》，嘻哈狂潮連續2年襲捲全球，捧紅無數Rapper登上舞台，除了創造出「紫棋說得對」、「skr」與「我可以幫你唱hook」等詞詞，洗腦神曲《星球墜落》與《目不轉睛》一個個更是被大肆翻唱、廣受粉絲熱愛。

▲《中國新說唱》奪下流行語大獎。（圖／愛奇藝台灣提供）

潘瑋柏透露，節目中其實很多選手當下都不知道如何選擇導師，而在《中國新說唱》首次1v1環節，艾熱和李佳隆的表演《星球墜落》大受好評，自己在台上直說想要對方簽名，到了後台真的就拿著小本本去找艾熱再次表明心意：「艾熱，簽個名吧！」也因這個動作，讓艾熱決定與他合作，最後更奪下冠軍。

在《中國新說唱》上掀起「紫棋說得對」風潮，潘瑋柏表示完全沒想過創造流行語，純粹很欣賞鄧紫棋對嘻哈音樂的想法，加上自己覺得讓女生優先講評、不想被人覺得擺出強硬的製作人姿態。結果他聽完搭檔講完之後發現「講得都對啊」。

▲潘瑋柏接受阿達訪問。（圖／愛奇藝台灣提供）

潘瑋柏談起和鄧紫棋《死了都要愛》的表演狀況，吐露製作人公演的橋段讓他頗有壓力，沒想到上了台卻發生忘詞的情形。雖然多數人都沒發現異狀，但他依舊自責，回到休息室後更氣得踢椅子、摔便當，主持人阿達聽聞後，笑說：「你怎麼可能摔便當！」潘瑋柏打去地說：「摔了再把它吃完！」