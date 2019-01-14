水原希子首回應熱戀一世代哈利！　親揭「日本秘會真相」

記者陳芊秀／綜合報導

混血名模水原希子日前被英國媒體爆新戀情，對象是小4歲的英國男團一世代（One Direction）成員哈利斯泰爾斯（Harry Styles），雙方是在日本工作時相識，男方更多次飛去日本相見，引發全球媒體高度關注。她過去鮮少為戀愛緋聞表態，近日主動發文回應傳聞！

▲水原希子回應和哈利斯泰爾斯之間的緋聞。（圖／翻攝自推特／水原希子、哈利斯泰爾斯）

水原希子在推特以日文發文，「有關我和哈利斯泰爾斯交往的報導，我們交往並非事實，連一次也沒有見過面，各位，這個世界上充斥著假新聞，敬請不要隨便跟著起舞，好嗎！」

▲水原希子否認交往：「我們一次都沒見過面。」（圖／翻攝自推特／水原希子）

現年28歲的水原希子戀愛緋聞相當精采，包括曾和南韓男團BIGBANG隊長G-DRAGON傳多年熱戀，也和野村周平被拍到牽手約會，儘管照片曝光仍沒有正面回應。她特地發文反擊外媒報導，同時感慨寫道：「人們會選擇想要相信的事情，也會因為被看了奇怪報導的人討厭，沒有的事卻被講有，也是因為我的工作使然，這也沒有辦法，但是這明顯就是假的，被看了這些報導的人認為『個性很差』、『討厭』的話，真的很可悲，雖然這也是沒辦法的事。」

▲水原希子感嘆人們不追求真偽，只相信自己想要相信的事。（圖／翻攝自推特／水原希子）

水原希子發文否認熱戀消息，粉絲也輪番打氣「別擔心，大多數人一看到消息就知道是假的」、「希望希子妳不要因此不相信或討厭人了」、「我相信希子，加油！」