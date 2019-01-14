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8歲Grace「穿短裙扭腰熱舞」Twice歌曲　根本小辣妹！

記者許皓婷／綜合報導

吳速玲嫁給藝人曹格後，生下一對兒女，家庭生活幸福美滿，而8歲的女兒Grace，因為有著一張肉嘟嘟小臉，被暱稱為「包子姐姐」，跟著爸爸參加《爸爸去哪兒2》後爆紅。她近日在IG分享女兒跳Twice舞蹈的影片，網友看了大讚跳得超棒。

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲曹格、吳速玲婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自IG／吳速玲）

吳速玲13日在IG上透露自己被Twice的歌洗腦了5個月，她表示：「今天終於成果發表了！這群可愛的女孩真棒～看她們表演的瞬間心裡暖暖的，認真的模樣可愛極了！」 並開心分享女兒Grace和其他女孩的跳舞影片。

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲吳速玲分享Grace跳舞影片。（圖／翻攝自IG／吳速玲）

吳速玲曬出的影片中，只見Grace穿著格子短裙、黑色長襪，露出一雙大長腿，認真地跳著南韓女團Twice的歌曲《What is Love?》，她跳舞認真又可愛的模樣，吸引網友紛紛大讚：「Grace真的長大了」、「姐姐跳得很棒，動作好到位」、「Grace跳的很好耶」。

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲Grace跳Twice的《What is Love?》舞蹈。（圖／翻攝自IG／吳速玲）

而Grace當年參加《爸爸去哪兒》第2季時，年僅4歲，當時因呆萌模樣爆紅，她最近曝光的近照中，只見她不僅快速抽高，遺傳了媽媽吳速玲的一雙大長腿，隨著年紀漸長，8歲的她原本圓潤的臉也消風，成功甩開嬰兒肥，被網友大讚越來越漂亮。

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲8歲的Grace已經擁有一雙大長腿。（圖／翻攝自IG／吳速玲、曹格）

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