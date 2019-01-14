沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」醫疑罹乳癌！　轉診結局神逆轉

記者許皓婷／綜合報導

藝人沈玉琳2015年和老婆芽芽結婚後，育有一個女兒「妍妍」，一家三口幸福美滿。但他卻在節目透露，老婆發現自己胸部有硬塊，他陪著對方去看醫生後，卻被診斷出可能罹患乳癌，讓夫妻倆當場傻眼。

▲沈玉琳和老婆芽芽育有一女。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳）



沈玉琳近日在節目《醫師好辣》上透露，老婆芽芽突然鬱鬱寡歡了長達兩週，讓他擔心不已：「我一直以為是不是產後憂鬱，但產後也兩年了，怎麼會憂鬱呢？」他最後才得知，老婆當時發現自己的胸前有「硬塊小點」，而且按了會痛，他立刻帶對方求助醫生，但擔心到大醫院會驚動媒體，於是選擇在住家附近的小診所，芽芽到了診所向醫師描述病情後，對方聽完卻表示：「妳這個問題很嚴重喔，可能是纖維囊腫、乳腺阻塞或乳癌。」芽芽更是聽到乳癌後當場淚崩。

▲芽芽胸前發現硬塊，醫師診斷可能是「乳癌」。（圖／翻攝自YouTube）



而小診所沒有配備乳房攝影機器，沈玉琳夫妻就轉診到大醫院乳房專科，老醫師聽完芽芽的病情後，立刻發現痛的地方根本不是胸部，而是肋骨，老醫師更解釋，「一般新手媽媽普遍都有這樣的問題，因為小孩很小，睡覺喜歡給媽媽抱，或是小孩會用手肘壓在媽媽的肋骨上面，壓久了自然會有疼痛感。」所幸證實只是虛驚一場。

▲芽芽轉診大醫院後，才發現虛驚一場。（圖／翻攝自YouTube）

▼沈玉霖分享老婆誤診經驗（約23"41處）。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒）