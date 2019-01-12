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秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

記者李湘文／綜合報導

大陸一年一度的盛典「2018微博之夜」在11日晚間舉行，眾多娛樂圈明星齊聚一堂，一舉一動都成為關注焦點。其中，以《延禧攻略》再攀事業高峰的秦嵐也盛裝出席，穿著飄逸的粉色長裙上台領獎，被眼尖網友瞄到腳上穿的鞋子，竟是約莫25公分的高跟鞋，引起熱議！

▲秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐美美出席微博之夜。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

秦嵐不畏天氣寒冷，當晚先是穿低胸禮服走紅毯，進場後又換了粉色的薄紗長裙，散發出高雅氣質和仙氣。她獲頒「微博年度女神」獎，跟佘詩曼手牽手走上台，撩起裙襬時意外露出鞋子，才被發現穿著超高的高跟鞋，走路時卻仍神色自若，並沒有露出任何走不穩的糗態。

▲秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐高跟鞋的高度引起網友討論。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，網友熱議秦嵐的鞋跟到底有多高，依照比例推算，認為至少可能有25公分，紛紛感慨「感覺在踩高蹺」、「真的很佩服女明星，我穿5公分的高跟鞋都走不好路」、「其實她不矮啊，還穿這麼高，女明星之間的競爭真是激烈」；但也有人指出，秦嵐的鞋是粗跟，防水台也高，其實沒有想像的這麼難穿，反而旁邊的佘詩曼穿著細跟，可能走得更辛苦。

▲秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

▲秦嵐被網友調侃「踩高蹺」。（圖／翻攝自微博／秦嵐工作室）

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秦嵐, 佘詩曼, 微博之夜

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