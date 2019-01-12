林志玲露半球坐旁邊！　劉燁「專心嗑瓜子」反應讓網笑崩

記者李湘文／綜合報導

大陸一年一度的盛典「2018微博之夜」在11日晚間舉行，眾多大咖明星難得齊聚一堂，在台下的互動也成為焦點。其中，影帝劉燁在典禮進行中還玩手機PO合照、爆料眾明星私下對話，還被目擊「從口袋掏出瓜子來嗑」，種種行為都擄獲網友目光，被笑虧「真的很接地氣」。

▲眾明星出席微博之夜。（圖／翻攝自微博／劉燁）

劉燁晚間7點多在微博PO文，曬出跟陳坤、黃曉明、林志玲、趙薇等藝人的合照，並爆料大家在台下都做什麼、聊什麼：「坤拿的保溫杯裡放了枸杞，曉明說音響咣咣的！震得腦殼疼，我還好，就是這個點兒應該去遛彎然後泡腳了。」暴露大家參加頒獎典禮的真實想法，笑歪一票網友。

▲劉燁跟林志玲、趙薇合照。（圖／翻攝自微博／劉燁）

另一件引人注目的事情是，劉燁當天還被現場觀眾目擊，在典禮進行過程中，居然從昂貴的西裝外套口袋裡掏出瓜子，邊看典禮邊嗑，吃完又把瓜子殼放回口袋。即使旁邊坐的是身穿低胸禮服的林志玲、即使不斷有人來找林志玲合照，他也目不斜視地專心吃瓜子，完全不管旁邊在做什麼。

▲劉燁在林志玲旁邊專心嗑瓜子。（圖／翻攝自微博）

這段「吃瓜子」影片被觀眾PO出後，在網路上掀起熱烈的討論，許多網友都被劉燁的行為逗笑，紛紛調侃「誰能想到這幾萬塊一套的西裝裡面裝著一把瓜子呢」、「有些人表面光鮮亮麗，其實口袋裡裝的不是瓜子就是瓜子殼」、「一顆一顆拿是不是怕抓一把出來還得分給志玲姐姐啊」，也感嘆劉燁果然是頒獎典禮常客，現在參加這種活動「就是串個門子了」。

▲林志玲當天打扮性感。（圖／翻攝自微博／林志玲工作室）