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鍍金樂團加持！覺醒大暖祭1/25降臨圓山花博

娛樂中心／綜合報導

▲金音獎鍍金樂團。（圖／覺醒藝術 WAKE UP ARTS）

▲金音獎鍍金樂團。（圖／覺醒藝術提供）

國際指標性音樂祭-覺醒音樂祭 Wake Up Festival，為了替即將到來的十週年暖身，主辦單位－覺醒藝術將觸角延伸至首都－台北，舉辦覺醒大暖祭 Warm Up Festival，於1/25～1/27在圓山花博公園及數個展演空間開唱，讓樂迷們在寒冬中也能到大暖祭互相取暖。

覺醒大暖祭倒數不到一個月，截至目前為止，主辦單位已公布超過150組藝人，其中有不少在第9屆金音創作獎表現亮眼的「鍍金」樂團參戰，包含台中粗殘代表－血肉果汁機、新一代民謠樂團－老王樂隊、新科最佳樂團－無妄合作社、虱目魚男兒－拍謝少年、最佳新人－告五人以及來自顏社的嘻哈怪才夜貓外傳。

除了眾多得獎樂團參戰大暖祭外，金音獎評審團主席陳珊妮也將蒞臨七月份的覺醒音樂祭開唱。外號「公主」的陳珊妮是近年來台灣最重要的音樂、文化人之一，也是知名唱片製作人和詞曲創作者，她關注的議題緊扣時代，為台灣音樂圈少見能以宏大的視角創作並同時以微觀的情緒書寫的專業音樂創作者，在眾多文化領域有顯著影響力，此次站上主舞台射日，是陳珊妮首度在覺醒音樂祭演出。

覺醒十週年前哨戰提早開打，多組實力堅強的樂團齊聚大暖祭，與觀眾一起同樂，所有最豐富、最精彩、最特別的內容，將在「覺醒大暖祭 Warm Up Festival」呈現。

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