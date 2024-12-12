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本土女主持霸凌化妝師「飆罵祖宗八代」！他當場淚崩 後台超硬內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

名嘴粘嫦鈺最近在《娛樂頭版頭》爆料，她在演藝圈3、40年以來，曾遇到最嚴重的一次霸凌，目睹本土知名女主持人對化妝師的態度「非常糟糕」，但沒人敢說什麼，原因是對方的後台很厲害。

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼粘嫦鈺分享進演藝圈以來遇過最糟糕的一次霸凌。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

粘嫦鈺透露當時即將開錄前，突然聽到很大的吵架聲，化妝室斷斷續續傳出「你把我化得像鬼一樣，你叫我怎麼上節目」，罵個不停。粘嫦鈺過去看才發現，女主持人當著所有人的面開罵化妝師，化妝師只能哭說對不起。

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲該女主持飆罵化妝師的祖宗八代。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

就算化妝師解釋已經盡全力化得很好看了，該女主持還是堅持重化，讓粘嫦鈺無奈地說「不知道是哪根筋不對」，而且製作人沒有上前勸說、搭檔的男主持也在放空，讓粘嫦鈺推測該女主持是慣犯，「經常找工作人員的毛病，罵到你祖宗八代，罵到你的尊嚴掃地」，導致化妝師一直在換人。

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲化妝師當場被罵哭。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

而之所以該女主持是慣犯，粘嫦鈺表示對方的家族勢力真的權傾一時，「後台硬到像很大一塊的鐵板」，但最後對方也沒有改妝容就直接開錄了。

▲▼粘嫦鈺。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲粘嫦鈺透露該女主持的後台很硬。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

粘嫦鈺表示該女主持人長得很漂亮，平常對來賓都很好、輕聲細語，但不知道為何遇到工作人員就會「突然變臉一直吼叫罵」。

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