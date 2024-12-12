台灣老婆注意了！SJ訪台+1　藝聲明年3月開唱「門票倒數2週開賣」

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」SUPER JUNIOR主唱藝聲再度來台！他11月剛發行第六張迷你專輯《It’s Complicated》，迅速訂下來到台灣舉辦專場solo演唱會的日子，預計於2025年3月8日在台北國際會議中心（TICC）與各位E.L.F.見面，門票將在28日中午12點於拓元售票系統準時開賣。

▲藝聲2025年3月台灣開唱。（圖／iME TW提供）



藝聲此次新發行的迷你專輯《It’s Complicated》一共收錄5首全新曲目，同名主打曲〈It’s Complicated〉展現了他溫柔且成熟的音樂風格，透過歌曲呈現出他的個人特色，內容描述了人與人在見面相處時常常會面對到的複雜情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝聲演唱會共分為4種票價。（圖／iME TW提供）



這次睽違1年多推出新專輯，藝聲花了很多的心思和精力在製作新作品，並同時啟動巡迴演唱會的好消息，更沒有忘記台灣站的重要性，即將在2025年3月8日開啟個人演唱會「2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI」，門票分為5480、4480、3480、2200元，全場擁有台北限定小卡，並一共祭出7種福利。