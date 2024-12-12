徐懷鈺認了「雙喜臨門」！　體態回到巔峰…驚人現況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺睽違17年推出新專輯《光致・蛻變》，更為了這個「新生命」費盡心思提早籌辦「滿月趴」來分享喜悅，特別鄭重宣佈將在明年1月18日、1月24日分別於北、高兩地舉辦YUKI 徐懷鈺『光致・蛻變』Light It Up音樂分享會 (台北站-Legacy TERA、高雄站後台 Backstage Live)，趁著農曆年前夕藉著音樂分享會全台跑透透提早與歌迷「團圓」。

▲徐懷鈺睽違17年終於要推出新專輯。（圖／滾石提供）

而她也搶先曝光新歌〈來都來〉的新舞步，乍看簡單，但其實手勢複雜，加上得手、腳、臀、核心「四位一體」併用，讓擁有26年舞蹈資歷的徐懷鈺也首度嘗到踢鐵板的苦痛，回憶起第一次練習的「慘況」，徐懷鈺練完大喊：「不但手腳打結、腦筋也打結！」她透露當中Dance break的橋段是精華也是最難之處，「節奏、拍子、腦子都得用上才能跳完！」加上動作、力道都像男團舞蹈的等級，讓徐懷鈺苦練上千次苦笑：「老師根本把我當男的在操！」

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為了讓歌迷屆時能在音樂分享會一起跳舞同歡，徐懷鈺特別透露四步驟練舞口訣：「摸胸、擺手、轉圈、提臀，來都來！」她更笑說：「 這絕對是年末最強雕刻身材的舞步，如果年底大家尾牙、團圓聚會吃多了，大家可以動起來跳一下，有瘦身奇效！」

▲徐懷鈺為了拍視覺，嚴格飲控和運動。（圖／滾石提供）

此外，除了為新歌及音樂分享會端出新舞蹈與歌迷同樂，相隔許久再出輯的徐懷鈺為了拍攝主視覺形象照，不僅節食飲控少吃澱粉、控糖控油及一天只吃一餐，外加天天到健身房報到雕塑體態，讓整個人回復到顛峰狀態；只見換上一套緊身全白小禮服入鏡的她宛如水晶女神美到發光，更把玲瓏有緻的身材顯露無遺，讓她笑說：「為了漂亮，這幾天餓肚子值得了！不枉費我少吃很多美食！」