孫安佐自爆「國中扁女同學」還原經過！　雙方家長學校起爭執

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀到梁赫群、孫國豪、余祥銓、葛宸羽、孫安佐一起聊聊「星二代圖什麼？你們現在真好 我們過去很辛苦！」當見到本集卡司時小S笑說，目前現場星二代新聞最多的是孫安佐，此話一出，只見本人舉起右手淡淡說了句「Yes」；小S接著表示，自己很不了解他，因為在錄影前才看到孫安佐的受訪畫面，覺得「談吐超級正常」，孫安佐立刻回應：「我其實也是有很理性的一面，只是我覺得平常沒有必要這麼理性」而那些瘋狂的他，也是因為想「活得開心，是自己的一部份」。

▲▼小Ｓ見孫安佐本人，忍不住吐真心話。（圖／東森綜合 提供）

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孫安佐透露，自己其實沒有在關注其他星二代，因為都把精力放在自己在乎的事情上，像是格鬥、軍事等等。當星二代聊到求學階段是否有闖禍，請爸媽去學校時，孫安佐表示國中時期在學校曾「扁女生」，此話一出引起現場驚呼「扁女生不太好吧？女生怎麼可能扁得了你！」孫安佐立刻回應「那是因為她先扁我啊」並還原起事件經過，當時午休時間，女同學突然拿起筆就往他頭上砸，傻眼之餘下意識揍了對方肩膀，雙方家長都被叫到學校，卻再度吵成一團。

▲孫安佐「國中扁女同學」，雙方家長學校爆爭執。（圖／東森綜合 提供）

而當小S問起孫鵬和孫安佐之間，是否有溫馨的故事可以說時，孫安佐思考了一下便說「算了，那更難講」全場瞬間捏把冷汗，不過孫安佐也說，其實兩人相處本就不太會分享彼此內心話，平平順順的過日子即可。



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