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李多慧「嬰兒嫩照曝光」　反戴棒球帽萌度爆表！網一看融化了

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣更上層樓。時常透過社群分享生活的她，近日曬出了多張她小時候的萌照，吸引大批網友朝聖，高呼「從小就可愛到現在」。

▲李多慧曬出了多張她小時候的萌照。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

▲李多慧曬出了多張她小時候的萌照。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

李多慧昨（11）日在Instagram小帳分享了一系列從出生到幼稚園時期的照片。照片中，剛出生的她被大人抱在懷裡，輕輕閉著雙眼、微微張開嘴巴，模樣十分可愛。另一張照片中，她穿著一整套的米色嬰兒裝，穿戴著粉色毛帽與毛襪，睡在搖籃當中，萌度瞬間破表。她也配文寫道「一個充滿愛的寶寶」。

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▲李多慧五官十分深邃，擁有明亮的大眼睛。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

▲李多慧拍照時擺出各種姿勢，從小就展現了活潑的氣質。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

另外幾張照片展示了李多慧稍微長大後的樣子，可以看出她擁有十分深邃的五官，與明亮的雙眼，在拍照時還會擺出各種動作，從小就展現了活潑的氣質。而其中一張照片中，她雙眼凝視著前方，穿著白色球衣，並且反戴紅色棒球帽，恰巧與她現今成為棒球啦啦隊的身份形成有趣的連結。

▲李多慧反戴紅色棒球帽，與她現今棒球啦啦隊的身份形成有趣的連結。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

▲李多慧反戴紅色棒球帽，與她現今棒球啦啦隊的身份形成有趣的連結。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

李多慧的幼時照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言「從小就可愛到現在」、「第3張還會擺拍」、「臉頰的肉肉讓人好想捏」、「騙人生女兒」、「吃可愛長大的寶寶呀」。

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