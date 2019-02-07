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2018年10大票房毒藥　「全片都大咖也救不了」你看了幾部？

記者許瑞麟／綜合報導

2018年的好萊塢電影有不少票房炸彈（movie bomb），票房遠遠無法補足成本，當中不乏觀眾期待已久的鉅片《胡桃鉗與奇幻四國》、《星際大戰：韓索羅》，而且大部份的評價都不太好，知名娛樂網站《The Wrap》便整理10大票房毒藥，看看你欣賞了哪幾部？

《London Fields》
 成本：800萬美元
全球票房：29萬5435美元

本片沒有在台上映，但演員都是台灣觀眾熟悉的面孔，包括剛以《水行俠》再攀巔峰的安柏赫德（Amber Heard）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、席歐詹姆斯（Theo James）、比利鮑柏松頓（Billy Bob Thornton）等，強尼戴普（Johnny Depp）也有客串。

不過本片爭議不斷，先是製作人和導演鬧翻，又控告安柏赫德不遵守合約，安柏赫德也因為裸露場景反控，最後鬧了整整3年，默默於2018年10月上映，票房當然不會太好，創下影史第2差的開片票房紀錄。

《London Fields》。（圖／《London Fields》劇照）

▲《London Fields》。（圖／《London Fields》劇照）

《胡桃鉗與奇幻四國》
 成本：1.2億美元
全球票房：截至12月12日有1.519億美元

迪士尼積極將動畫改編成真人版電影，本片找來麥肯基弗依（Mackenzie Foy）、海倫米蘭（Helen Mirren）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、摩根費里曼（Morgan Freeman）等大咖加持。

即使如此，卻因為32天的補拍，成本暴增，加上同類型家庭電影《鬼靈精》、《無敵破壞王2：網路大暴走》稍晚上映，未能成功吸引目標群眾，導致北美票房踢到鐵板，首周票房只有2000萬美元，是繼2016年《吹夢巨人》後，迪士尼的最糟成績，就算海外陸續上映，預計全球總票房會有1.7億美元，也無法賺回太多。

《胡桃鉗與奇幻四國》。（圖／《胡桃鉗與奇幻四國》劇照）

▲《胡桃鉗與奇幻四國》。（圖／《胡桃鉗與奇幻四國》劇照）

《石器小英雄》
成本：5000萬美元
全球票房：5400萬美元

本片找來艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等大咖配音，評價不差，在北美上映時卻和《黑豹》對打，結果當然慘不忍睹，尤其Lionsgate又投入大筆預算宣傳，最後無法回收成本，只有Aardman工作室的家鄉英國賣得比較好。

▲▼《石器小英雄》艾迪瑞德曼。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《石器小英雄》。（圖／《石器小英雄》劇照）

《滅絕》
 成本：4000萬美元
全球票房：4300萬美元

本片大咖雲集，包括娜塔莉波曼（Natalie Portman）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）等，由《人造意識》Alex Garland編劇執導，但只有在美國和大陸上映，其他地區則在Netflix上線。

《滅絕》。（圖／《滅絕》劇照）

▲《滅絕》。（圖／《滅絕》劇照）

《闇黑之心》
 成本：3400萬美元
全球票房：4100萬美元

改編自反烏托邦同名小說，福斯還投資大筆費用打算推出系列電影，比起其它作品卻不怎麼宣傳，上映後評價不但不高，還在激烈的暑假上映，和眾多強勁對手對打，包括《摯友：維尼》、《不可能的任務：全面瓦解》。

▲▼《闇黑之心》劇照。（圖／福斯影片）

▲《闇黑之心》。（圖／《闇黑之心》劇照）

《玩命颶風》
 成本：3500萬美元
全球票房：3100萬美元

由《玩命關頭》導演Rob Cohen所執導，看似大眾會買單的災難片真的成了「災難」，預算雖然不高，但傳出電視廣告花費了1349萬美元，這還沒加上其它宣傳管道，結果上映後不僅評價不佳，首週末也只開出300萬美元的票房，接下來便持續下跌。

▲▼《玩命颶風》劇照。（圖／甲上提供）

▲《玩命颶風》。（圖／《玩命颶風》劇照）

《猛龍怪客》
 成本：3000萬美元
全球票房：4800萬美元

為1974年的舊片重拍，《恐怖旅舍》導演Eli Roth找來布魯斯威利（Bruce Willis）主演，剛開始設定在2017年11月22日上映，但在拉斯維加斯槍擊案發生後，米高梅公司決定延到2018年3月2日，結果又遇到2018年2月14日發生的佛羅里達校園槍擊案，擁槍、私刑的劇情更飽受批評。

▲▼猛龍怪客。（圖／yahoo）

▲《猛龍怪客》。（圖／《猛龍怪客》劇照）

《Gotti》
 成本：1000萬美元
全球票房：410萬美元

未在台灣上映，早在2010年就開始製作的黑幫傳記片，命運卻相當多舛，原本的男主角喬派西（Joe Pesci）因為和製片鬧上法庭，改由約翰屈伏塔（John Travolta）主演，上映前2週，Lionsgate卻把本片賣回監製和製片商，因此延後上映，結果評價也是慘兮兮。

《Gotti》。（圖／《Gotti》劇照）

▲《Gotti》。（圖／《Gotti》劇照）

《歡樂時光謀殺案》
 成本：4000萬美元
全球票房：2700萬美元

喜劇天后瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）最糟糕的作品票房，上映前就因為腥羶色的預告被《芝麻街》控告抹黑自家布偶，而且10年前就計劃推出，過程卻十分跌宕，可想而知評價相當慘烈。

▲▼《歡樂時光謀殺案》瑪莉莎麥卡錫。（圖／CatchPlay提供）

▲《歡樂時光謀殺案》。（圖／《歡樂時光謀殺案》劇照）

《星際大戰：韓索羅》
 成本：2.5億美元
全球票房：3.92億美元

可說是2018年最具知名度的票房炸彈，最初的導演Phil Lord和Christopher Miller因為創意理念不合被解雇，因為重新選角和重拍導致成本提高，成為第一部票房沒超過4億美元的星戰電影。

▲▼《星際大戰外傳：韓索羅》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《星際大戰：韓索羅》。（圖／《星際大戰：韓索羅》劇照）

這份報導是在2018年11月推出，但接下來還有《羅賓漢崛起》、《移動城市：致命引擎》於年底「壓軸」。

《羅賓漢崛起》成本為1億美元，在北美踢到大鐵板，和《金牌拳手：父仇》、《無敵破壞王2：網路大暴走》同時上映，結果負評如潮，首週末開盤只有900萬美元。

《移動城市：致命引擎》似乎更糟，成本為1億美元，打著《魔戒》製作群，在北美大輸同時上映的《蜘蛛人：新宇宙》，評價也很糟，首週票房僅750萬美元。

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