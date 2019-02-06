ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2018「10大洗腦神曲」！第一名害情侶分手　99%一定聽過

記者李玟儀／綜合報導

近幾年各種影音平台、短影片APP崛起，音樂搭配網友拍攝的影片被大量使用，成為了新一代的「洗腦神曲」，究竟在2017年下半年到2018上半年間的10大神曲有哪些呢？

▲▼2018十大洗腦神曲。（圖／翻攝自YouTube／Studio FTM）

▲2018十大洗腦神曲有哪些呢？（圖／翻攝自YouTube／Studio FTM）

「網路溫度計」透過KEYPO大數據關鍵引擎分析了10大洗腦神曲，這10首歌在分析的期間內，被大量使用在各種短影片中，透過手勢舞或是翻唱，成功在大街小巷中流傳，出門逛街多多少少都會聽到其中幾中，其中第一名想要沒聽過根本超難！

排行榜中的6到10名，分別是《愛的就是你》、《123我愛你》、《可能否》、《佛系少女》、《短髮》，其中的《123我愛你》，就算不會唱整首歌，但聽到副歌「輕輕貼近你的耳朵，沙朗嘿呦～」很多網友一定有印象，這首歌在2017年底規出後，一度在新歌排行榜上與陳奕迅、五月天等大咖並列，並在戀人間受歡迎。

而《佛系少女》也不容忽視，演唱者馮提莫先不論先前爆出的乾爹斗內風波，26歲的她原本只是直播主，靠著好歌喉唱遍無數歌手的夯歌，最後闖出一片天，成為直播圈的一姐之外，還順利發行自己的歌曲《佛系少女》，並且受到廣大歡迎，從直播主朝真正歌手邁進也算是勵志故事！

而前5名，《海草舞》、《答案》、《Heartbeat》、《老大》分居第5到第2名，官軍不意外就是《學貓叫》。《海草舞》勝在超中毒的節奏和歌詞，而《答案》則是老歌逆襲，這首在2014年發行的歌曲，其實過去並不算很紅的男女對唱歌曲，誰能想到在4年後，竟然在短視頻APP上被許多網友翻唱爆紅。

第一名的《學貓叫》真的毫無疑問是過去這一年最夯的歌曲，從大人到幼稚園的小朋友，都能聽到唱著：「我們一起學貓叫，一起喵喵喵～」不過洗腦歌曲流行到最後就是容易引來負評，有情侶因為男方不停喵喵喵，最後起爭執導致分手。

另外還很夯卻沒入榜的，其實還有這一首《講真的》，原唱是李袁杰、曾惜，但後來網友聽更多的，似乎反而是「摩登兄弟」的版本，有人說摩登兄弟的爆紅正是拜《講真的》所賜，其中主唱劉宇寧人氣也因此一飛衝天，上遍各大節目及活動，由此可見在網路的世代，想要走紅任何模式都有可能！

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

蔡依林「年夜飯這樣吃」！　3關鍵吃飽又不胖…網推爆：細節超重要

康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸「那妳呢？」　羅志祥現身「1句話替她擋」男友力max

3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

蔡依林「年夜飯這樣吃」！　3關鍵吃飽又不胖…網推爆：細節超重要

康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

劉謙「35年最神魔術」一夜拆穿！　疑助手調包影片曝光「全場都是暗樁」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

洗腦神曲, 馮提莫, 佛系少女, 學貓叫, 劉宇寧, 講真的, 答案, 郭采潔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 春節電影看什麼？《艾莉塔》耗時11年打造特效大揭密
  2. 《魔戒》咕嚕聲音來自這！本尊親自解密　記者群驚呆：一模一樣
  3. 2018「10大洗腦神曲」！第一名害情侶分手　99%一定聽過
  4. 專訪／《大時代》紅毛年少荒唐！酗酒12年「尿尿都是酒味」
  5. 孫安佐忍260天負評！　這些星二代用實力洗白
  6. 蒼井空不後悔走過的路　看到惡劣留言：還是會受傷
  7. 除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（下）
  8. 小Call算周期嘿咻！ 加碼塞「好孕棉」在枕下盼望中獎
  9. 除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（上）
  10. 再婚男失眠20年想自殺　法師調魂找到原因：死掉的前妻臉很臭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366