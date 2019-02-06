2018「10大洗腦神曲」！第一名害情侶分手　99%一定聽過

記者李玟儀／綜合報導

近幾年各種影音平台、短影片APP崛起，音樂搭配網友拍攝的影片被大量使用，成為了新一代的「洗腦神曲」，究竟在2017年下半年到2018上半年間的10大神曲有哪些呢？

▲2018十大洗腦神曲有哪些呢？（圖／翻攝自YouTube／Studio FTM）

「網路溫度計」透過KEYPO大數據關鍵引擎分析了10大洗腦神曲，這10首歌在分析的期間內，被大量使用在各種短影片中，透過手勢舞或是翻唱，成功在大街小巷中流傳，出門逛街多多少少都會聽到其中幾中，其中第一名想要沒聽過根本超難！

排行榜中的6到10名，分別是《愛的就是你》、《123我愛你》、《可能否》、《佛系少女》、《短髮》，其中的《123我愛你》，就算不會唱整首歌，但聽到副歌「輕輕貼近你的耳朵，沙朗嘿呦～」很多網友一定有印象，這首歌在2017年底規出後，一度在新歌排行榜上與陳奕迅、五月天等大咖並列，並在戀人間受歡迎。

而《佛系少女》也不容忽視，演唱者馮提莫先不論先前爆出的乾爹斗內風波，26歲的她原本只是直播主，靠著好歌喉唱遍無數歌手的夯歌，最後闖出一片天，成為直播圈的一姐之外，還順利發行自己的歌曲《佛系少女》，並且受到廣大歡迎，從直播主朝真正歌手邁進也算是勵志故事！

而前5名，《海草舞》、《答案》、《Heartbeat》、《老大》分居第5到第2名，官軍不意外就是《學貓叫》。《海草舞》勝在超中毒的節奏和歌詞，而《答案》則是老歌逆襲，這首在2014年發行的歌曲，其實過去並不算很紅的男女對唱歌曲，誰能想到在4年後，竟然在短視頻APP上被許多網友翻唱爆紅。

第一名的《學貓叫》真的毫無疑問是過去這一年最夯的歌曲，從大人到幼稚園的小朋友，都能聽到唱著：「我們一起學貓叫，一起喵喵喵～」不過洗腦歌曲流行到最後就是容易引來負評，有情侶因為男方不停喵喵喵，最後起爭執導致分手。

另外還很夯卻沒入榜的，其實還有這一首《講真的》，原唱是李袁杰、曾惜，但後來網友聽更多的，似乎反而是「摩登兄弟」的版本，有人說摩登兄弟的爆紅正是拜《講真的》所賜，其中主唱劉宇寧人氣也因此一飛衝天，上遍各大節目及活動，由此可見在網路的世代，想要走紅任何模式都有可能！