梁赫群惡整「2天王」喝醬油　劉德華「抖一下」大腿炸傷

記者林彥君／台北報導



梁赫群（小梁）在中天《小明星大跟班》上爆料惡整過天王，劉德華（華仔）和梁朝偉曾上過他製作的節目《綜藝旗艦》，當時主持人是吳宗憲，節目組帶兩位巨星到電影院宣傳電影《無間道》，小梁說：「我們準備500c.c的咖啡和醬油，玩演技大考驗。」吳宗憲看到，還建議把全部杯子換裝醬油。

▲梁赫群製作的節目，曾讓劉德華和梁朝偉喝醬油 。（圖／翻攝自小明星大跟班）

為取信兩位天王，吳宗憲面不改色試喝杯裡的醬油，但因梁朝偉比較少上綜藝節目，不疑有他喝下杯裡的黑色液體，一喝馬上大喊「這是醬油啦！」讓一旁的電影公司很緊張，輪到劉德華喝，一喝就喝完半杯，小梁說：「天王就是天王！兩位在現場一句怨言也沒有。」但兩人再也沒有上過該節目。

▲梁赫群曾在節目中安排叢林短劇 。（圖／翻攝自小明星大跟班）

後來節目改名為《綜藝戰艦》，劉德華不知道是原班人馬，再次上小梁的節目，「他真的來了！」當時劉德華要宣傳槍戰電影，節目組還去找爆破師傅，佈置汽油桶彈道點，在劉德華口袋放一個彈道點，安排主持人吳宗憲和劉德華對打，演叢林短劇，沒想到劉德華突然身體彈一下，「我們想說他是影帝，中彈會抖一下，結果電影公司說他被燙傷了。」

▲梁赫群 。（圖／翻攝自小明星大跟班）

小梁解釋，當時火藥放過多，加上牛仔褲口袋的布料薄，造成華仔大腿燙傷，他笑說：「之後再也沒有跟我們聯絡，當時帶華仔的宣傳，我之後再看到他時，他已經換帶小炳了。」