《大長今》16年爆翻拍陸版？　于正新戲「宮女靠味覺升職」劇情惹爭議！

記者陳芊秀／綜合報導

南韓神劇《大長今》轟動將近16年，7日傳出要翻拍陸版了！根據陸網公開的電視劇製作備案表，其中一部作品《尚食》劇情大綱神似《大長今》，再加上製作公司「歡娛影視」最近因推出《延禧攻略》受到矚目，製作人于正也由黑翻紅，新作動向引發外界高度關注。

▲于正公司開拍新劇，故事神似《大長今》。（圖／翻攝自韓網、于正微博）

《尚食》以明朝為時代背景，描述少女「姚子衿」入選當尚食局宮女，並加入中藥藥膳做為食材，重現古籍記載中的名菜佳餚，女主角從宮女一步步升到高位，最終體悟到食的真正意義，決定離開皇宮投身民間，繼續將美食文化發揚光大。該劇在製作案通過後，預計7月開鏡，拍攝50集，製作周期將長達一年。

▲《尚食》是以明朝尚食局宮女一步步升上高位，發揚美食文化的故事。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

韓劇《大長今》是MBC電視台創台42周年台慶作品，由李英愛主演，描述宮女「徐長今」在御膳房當小宮女，更擁有敏銳味覺，隨後被判逆黨流放，並拜師學醫，重回宮中轉任醫女，憑著精湛醫術成為第一個女御醫。該劇轟動全球，版權賣出海外90多個國家。

▲《大長今》是南韓神劇，紅到全球。（圖／翻攝自韓網）

據陸媒《新浪娛樂》報導，製作公司「歡娛影視」回應《尚食》是原著劇本。由於《尚食》和《大長今》劇情有部分相似，甚至令網友質疑「翻拍？難道不是抄襲」，也有人認為「又不是只有韓國有」、「只是題材問題，沒有必要糾結」、「看簡介不覺得和《大長今》有什麼關係，除了都是做飯。」