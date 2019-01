記者洪文/綜合報導

美國影集《我們這一天》(This is Us)女星克麗絲梅斯(Chrissy Metz)台灣時間7日早上出席金球獎紅毯,後來主持人介紹入圍電視類影后的艾莉森布里(Alison Brie)出場,不過梅斯可能沒發現麥克風沒關,就脫口說出:「就是個賤貨(Such a Bitch)!」她已在推特否認,仍掀起網友熱議。

▲克麗絲梅斯、艾莉森布里。(圖/達志影像/美聯社)



訪問影片在推特瘋傳,克麗絲梅斯發文回應:「非任何人都可以捏造事實,真的很衰!我很仰慕艾莉森,絕對不會對她或是向任何人說壞話,我希望她能明白我的真心!」她的友人也出面向《時人》雜誌表示:「梅斯從沒說過,她不可能對任何人這樣說,她是艾莉森的鐵粉及好友。」

Here’s Chrissy Metz calling Alison Brie a “bitch,” not knowing her mic is still on. #GoldenGlobes pic.twitter.com/YfkPJhcwI4