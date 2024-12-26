陳文茜罹黑色素癌認「開始流質食物人生」！　親吐近況：不要悲傷

記者黃皓瑋／綜合報導

66歲的資深媒體人陳文茜，近期證實罹患黑色素癌，並已擴散至多個器官。今（26日）凌晨她發文親吐近況，坦言自己越來越無法吃固體食物，也自曝連續幾天出現了上吐下瀉的症狀，「開始流質食物人生」，消息一出引發粉絲關切。

▲陳文茜自曝連續幾天上吐下瀉。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜今日有感而發，在臉書寫下「生活不會讓你全然失落」。她以自己為例：「我疾病纏身，這是之一；世界即使聖誕節了，也不平靜，這是之二；我每天都在毛小孩期待的眼神中，幸福醒來，這是之三；我已經愈來愈無法進食固體食物，連續上吐下瀉幾天，開始流質食物人生，這是之四；台中家的後陽台，九重葛、紫雲藤、垂枝茉莉，染了一大片顏色，繁花似錦，這是之五。」並喊話：「不要恐懼，不要悲傷。抓到那一片紅，生命就是彩色的。」

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▲陳文茜近期證實罹患黑色素癌。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜2019年時曾診斷出肺腺癌，所幸病情獲得控制，然而她6日突然坦言疑似肺腺癌復發，並在經切片檢查後，證實是「器官黏膜黑色素癌」第4期。不過對於病況，她仍樂觀表示黑色素癌「沒有進腦袋」，讓她能繼續錄節目、寫文章與主持廣播，也透露不久之後將會前往美國接受治療。

▼陳文茜臉書貼文。（翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy's World News。如遭刪除請見諒）

