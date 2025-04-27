新女團VVS出道就惹議！撞VANNER粉絲名＋同名男團　製作人說法惹眾怒

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團「VVS」（븨븨에스）是經紀公司MZMC旗下推出的第一組藝人，由曾與RIIZE、太妍、EXO等合作過的美籍製作人布萊恩湯姆森製作，怎料才出道不到一個禮拜，就因為團名而捲入爭議，原因是「VVS」撞上了2019年出道的男團VANNER粉絲名，引起粉絲強烈抗議，目前正透過X（舊Twitter）等社群平台表達不滿。

▲VVS團名撞了VANNER粉絲名。（圖／翻攝自VVS官方IG）

除了撞到VANNER粉絲名之外，該團也還被指出與2023年出道的另一男團「VVS」（브이브이에스）名稱雷同，容易引起混淆。對於爭議，布萊恩湯姆森在Showcase中回應，表示「5年前」就開始以VVS作為主題，不僅有鑽石的意象，還代表「versus（對決）」的含義。

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▲VANNER因《PEAK TIME》翻紅，卻於近日宣布合約到期不續，未來動向未知。（圖／翻攝VANNER官方IG）

他還補充道：「在許多情況下VVS這個名字可能會重複，若未來真的引發混淆，我們會再討論。」然而這番說法並未平息怒火，反而讓VANNER粉絲更加不滿，強調「VVS」作為粉絲名是早在2019年就已正式確立，且KPOP圈向來非常重視前後輩秩序，公司此舉非常不尊重。

另一方面，VANNER日前也宣布與原公司VT娛樂合約到期不續約，因此與合作的KLAP娛樂管理合約也將於5月底同步結束。不少粉絲無法理解，撞名爭議都還沒解決，VANNER經紀公司就突然公布不續約消息。