厭世迷姐／尹智聖大推！　「弘大辣炒雞」超認真食記

文／厭世迷姐鬧木廢

南韓偶像出道前，通常都會經歷很長一段練習生時期，這段期間通常會有常常光顧的餐廳，例如防彈少年團練習生常去的「姨母食堂」等。而總是要粉絲走「飯路」的尹智聖也有自己的口袋名單，就讓我們來一探這家「辣炒雞」的魅力吧！

▲尹智聖開設了Instagram帳號，總是貼心告訴粉絲要按時吃飯。（圖／翻攝自尹智聖Instagram）

之前，曾有粉絲在簽售會上問過尹智聖，要他推薦自己的口袋名單美食，當時尹智聖推薦了一家位在弘大的辣炒雞店，店名就叫做「申美京弘大辣炒雞」，其實打弘大辣炒雞或是申美京辣炒雞都可以搜尋到相關的資料，因為這一家店其實在尹智聖介紹前，在網路上就已經是一位難求的名店了。

▲尹智聖開設了Instagram帳號，總是貼心告訴粉絲要按時吃飯。（圖／翻攝自尹智聖Instagram）

尹智聖有多喜歡這家辣炒雞呢？在Wanna One合約到期後，他和姜丹尼爾不約而同開設了Instagram帳號，除了貼出自己的照片之外，到了晚餐時段他也貼心貼出一張正在吃飯的照片，呼籲大家都要按時吃飯，而這張照片的背景就是這家「申美京弘大辣炒雞」。

▲尹智聖貼出在「申美京弘大辣炒雞」吃飯的照片。（圖／翻攝自尹智聖Instagram）

其實，在尹智聖公佈推薦餐廳的名單之前，我已經有到這家「申美京弘大辣炒雞」用餐過了，當時跟韓國朋友約在外面用餐，朋友信誓旦旦地告訴我，這家店在韓國網站上，有超過一千則好評，只要一打「弘大美食」關鍵字搜尋，一定會出現這一家店。

▲「申美京弘大辣炒雞」在naver網站上有超過一千則評論。（圖／翻攝自naver）

當時的我，保持著半信半疑的態度，一方面是因為我不太吃辣，從以前就對辣炒雞這道料理不太關心，在韓國用餐的時候也總不會把這道料理列入考慮，不過一走到「申美京辣炒雞」時，馬上就被濃濃的香味吸引住，嘴巴裡也默默分泌口水了。

▲超好吃的辣炒雞。（圖／厭世迷姐鬧木廢）



當晚，我和兩個韓國朋友總共三人，點三人份的起司辣炒雞，再追加泡麵，當鍋子一上桌，我馬上就發現這家店的鍋子跟以前吃過的辣炒雞店不太一樣，這邊的鍋子像是沒有手把的炒菜鍋，下面是呈現圓弧狀的，因此相當有記憶點。紅通通的辣炒雞配上雙色起司，也就是特別給了兩種起司，非常刺激食慾。

特別的是，申美京辣炒雞請來的店員，清一色都是歐美臉孔，因此會有看著歐美臉孔幫你炒辣炒雞，且用流利的韓文跟你溝通的這種特殊的奇景，也算是相當酷的經驗。

當辣炒雞完成後，我夾起一塊熟透的雞肉，放在滾燙的起司上面一捲，牽起一條長長的細絲後放入口中，「天啊！」我心想，跟以前吃過的辣炒雞等級完全不一樣，光是醬料的口味就征服我的心，鹹香又有刺激性的辣醬包覆著軟嫩的雞肉，再配上降低辣度的起司，簡直人間一大美味啊！

除了雞肉一口接著一口之外，其他的配菜也都炒得相當入味，年糕、地瓜、馬鈴薯，甚至是洋蔥絲都好吃，接著捲起一口裹著辣醬的泡麵，Q彈的咬勁完全放不下手上的筷子，覺得辣的時候店家還有給芝麻醬沙拉，可以舒緩口中火熱的感覺。

飽食一頓之後，對這一家「弘大辣炒雞」真的給予高度評價，是會想要推薦親朋好友去品嘗的程度，後來聽到尹智聖推薦之後，也不難了解為何他也是這一家店的常客了！看到這一篇的朋友，不管你是想要跟自己的歐巴get同款，還是純粹想去吃美食的老饕，都相當推薦，「申美京弘大辣炒雞」不會讓你失望的！

店名：신미경 홍대 닭갈비申美京弘大辣炒雞

地址：서울 마포구 홍익로3길 32

▲▼在Instagram搜尋「申美京辣炒雞」也會出現許多食記。（圖／翻攝自Instagram）