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張書豪出道尺度最大床戲！　被人「有頻率碰撞身體」真實心聲曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播台灣大尺度都會愛情性喜劇《妮波自由式》，由林思宇、莊凱勛、張書豪與陸夏主演，限制級大尺度畫面引爆話題，尤其莊凱勛變裝出演、張書豪首度有頻率身體碰撞床戲、陸夏與林思宇女女CP更是劇情看點之一，一舉讓該劇開播後就攻佔MyVideo戲劇榜第一，熱度不墜。

▲《妮波自由式》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《妮波自由式》攻佔MyVideo戲劇榜第一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

四人接受台灣大哥大MyVideo專訪，莊凱勛在劇中飾演開酒吧的男同志「MAMA」，腳踩高跟鞋、只穿緊身內褲等大膽變裝，他對性愛更是自由奔放，對於詮釋這號人物，莊凱勛認為劇中「生猛」演出是小菜一碟，直呼「那種啪啪啪的，隨時都可以來一下，但是戲裡我有被求婚，這種流露感情的時刻才真的讓我害羞。」

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▲《妮波自由式》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《妮波自由式》攻佔MyVideo戲劇榜第一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

張書豪在《妮波自由式》飾演網紅經紀人「小志」，性向為同性，對愛情相當專一，林思宇大讚「聽說看完很多人都想跟你做朋友，但不知道是哪種朋友。」一旁陸夏跟張書豪吃驚，直呼「講快一點，那個『做...』，現在對那個做特別敏感，但很開心，代表我的詮釋有獲得認可。」

劇中張書豪還有破尺度床戲，他坦言是第一次在作品中被人「有頻率碰撞身體」，分享拍攝過程「一開始其實有點害羞，但馬上就進入到滿享受的過程。」

▲《妮波自由式》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《妮波自由式》攻佔MyVideo戲劇榜第一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

林思宇則在劇中飾演網站編輯「Pony」，她坦言她本人的性愛觀保守，但演出後反倒受角色影響價值觀，坦言「我內心的小慾望、小惡魔被打開了。」問到在場3人會選擇哪一人交往？林思宇說「因為我本人保守，所以會選（專一的）小志，但有時候需要一點刺激時，可能會選MAMA，MAMA適合一夜情。」

陸夏則彷彿劇中角色男女通殺的「阿軒」上身，她自信選擇林思宇交往，「Pony表面很敢玩，其實很乖，只要馴服她，她就是你的了！」她更現場示範撩妹必勝絕技，一手抓著林思宇的手腕、一手輕撫林思宇的臉頰，深情望著對方說，「妳知道妳很可愛嗎？」林思宇回不知道，陸夏脫口，「那我讓你知道！」下秒無預警將林思宇脖子拉近靠唇，現場直接開啵，讓林思宇尖叫羞回「好刺激！我們剛剛微碰到欸，好軟喔！」

▲《妮波自由式》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《妮波自由式》攻佔MyVideo戲劇榜第一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《妮波自由式》講述大學時代好友Pony、小志與阿軒3人，在各自求愛的道路上跌跌撞撞，大家時常聚集在MAMA的AS Bistro酒吧大吐愛戀苦水，接收MAMA給予的情愛建議。儘管三人性向不同，卻能在嬉笑怒罵、挖苦吐嘈間，真誠地分享對愛充滿的渴望與煩惱。三人試圖克服自己個性的缺陷，找到那份讓自己感到舒服的感情關係。《妮波自由式》全劇為限制級，每週五晚間9點在台灣大哥大MyVideo上架。

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