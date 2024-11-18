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談隔代教養！張瑞夫作文「我的媽媽」都寫阿嬤　遭老師警告無奈全說了

記者孟育民／台北報導

由鄧惠文與黃豪平主持的公視節目《少年願望事務所》，探討親子議題，當中隔代教養，是當今社會中的普遍現象之一，這次邀請藝人張瑞夫與YouTuber「這群人」的成員董仔（董芷涵），分享成長過程，既有當著校長面前煎雞蛋的趣聞，也有求助於學校導師處理青春期問題的無奈。

▲▼張瑞夫跟爺爺奶奶合照。（圖／張瑞夫提供）

▲張瑞夫談隔代教養。（圖／公視提供）

本集《少年願望事務所》討論「阿公阿嬤不要再假扮我爸媽了！」的主題，探討隔代教養性格與價值觀的塑造。張瑞夫分享兒時面對國小作文題目「我的媽媽」時感到極為尷尬，但都直接寫自己的阿嬤。他透露，三四年級老師要求他「不能再寫阿嬤」，對自己是一個很大的震盪，只能透過媽媽來學校找自己的記憶來完成這篇作文。

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張瑞夫還分享當時班親會上，其他同學的家長通常準備了零食或小點心，而他的阿嬤卻帶著雞蛋、吐司、火腿，甚至瓦斯爐和鍋子，當場在校長的講話聲中煎蛋，準備三明治給所有同學吃。當時他雖然感到尷尬，卻隨著年齡增長，去理解跟體諒阿嬤表達愛的方式，心中只有滿滿感激。

▲▼張瑞夫跟爺爺奶奶合照。（圖／張瑞夫提供）

▲張瑞夫跟爺爺奶奶合照。（圖／張瑞夫提供）

董仔則提到，在她首次遇到生理期問題時，是向學校的女導師請教，因為阿嬤的年代不同，董仔：「阿嬤當年包的是一塊布」，時代的差異讓孫子輩，有些困難只能靠自己解決。董仔坦言，正是透過這樣的過程，一步步磨練出自己應對問題的獨立性。

▲▼張瑞夫跟爺爺奶奶合照。（圖／張瑞夫提供）

▲▼董仔從小被阿嬤帶大。（圖／公視、董仔提供）

▲▼張瑞夫跟爺爺奶奶合照。（圖／張瑞夫提供）

鄧惠文感慨地提到，孩子在成長的過程中，父母可能有各式各樣的狀況，包含社會情境、生活情境等問題，能夠有祖父母來加入是非常幸福的事情。鄧惠文鼓勵觀眾，孩子的需求和對親情的渴望不應被忽略，並以自己的經歷表示，從二十多歲起便想告訴母親「其實我還是妳的小女孩，妳不要覺得我什麼都可以獨立」。她期盼大家都能在有需求時，勇敢地對親人表達。

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董仔, 張瑞夫, 少年願望事務所, 萬秀洗衣店

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