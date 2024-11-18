《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》播出後討論話題不斷，也引發觀眾聯想台灣演藝圈是否真有其事。其中曾莞婷飾演的「潘茵茵」，被網友揣測是影射台灣第一美女蕭薔，前主播谷懷萱則發文：「別讓刻板印象扼殺認識真人的機會。」

▲曾莞婷《影后》飾演公主病女星，掀起觀眾熱烈討論。（圖／翻攝自臉書）

谷懷萱分享看《影后》感想，稱讚曾莞婷飾演的「潘茵茵」角色雖然不討喜，但是把公主病女星演得超有感，最後還讓人覺得可愛，真的不簡單，希望有更多喜劇型好角色讓女演員嘗試。她提到有人覺得角色影射蕭薔，為此寫道「我與蕭美人有一面之緣，當時沒有看到公主，只看到美人，還對我主動打招呼，真是太榮幸」，並且加上Hashtag「別讓刻板印象扼殺認識真人的機會」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此網友輪番留言「我朋友跟蕭薔住同一棟樓，偶然和她一起坐電梯，說她人很自然，看到我朋友的狗還會問叫什麼名，還會講點台語，有點反差，但不做作」。還有人表示「蕭薔是我國中學姊，大我很多屆，據教過她的老師們說，她畢業後偶爾會回學校，對老師都很尊重。以上是個人不負責的經驗談」，谷懷萱說「我覺得她氣質出眾，禮貌十足」。也有網友認為，蕭薔從影多年，好像很少聽過合作夥伴或相關工作人員、助理給負評。

▲蕭薔有台灣第一美女封號。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

而《影后》劇中曾莞婷一句台詞「浴火鳳凰！逼波」逗笑許多觀眾，這是出自中視經典戲劇《浴火鳳凰》，以及劇中角色「嗶啵」，網友大讚太好笑，谷懷萱笑說「唉呀！我不敢提，會馬上畫出年齡線，然後下面留言會一堆，沒聽過啦啦啦！」