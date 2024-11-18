B.A.P文鐘業迅速返台見粉絲　「緊身上衣超惹火」撩妹：想我嗎～

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手文鐘業2023年參加節目《Peak Time》翻紅，他是團體B.A.P的一員，9月才隨著團體來台開唱，他在短短2個月內迅速返台，17日舉辦「Moon Jong Up Concert PETER 2024 In Taipei」專場，一頭金髮、皮衣登場化身超帥男神，台下所有粉絲尖叫不已！

▲文鐘業17日在台北會粉絲。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）



文鐘業17日穿著身穿一襲帥勁的黑色勁裝，緊身上衣秀出他的完美比例身材以及性感翹臀，一現身便不斷電，直接連續唱跳5首歌，他化身「人肉馬達」，每首歌都充滿POWER與強勁節奏，又唱有跳的舞台引起陣陣尖叫聲。

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▲文鐘業實力堅強，又唱又跳帶來精彩舞台。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）



看到鐵粉齊聚，文鐘業用標準中文問候，「大家好，我是文鐘業！」他接著說：「各位有好好享受表演嗎？前陣子我隨著『方、鄭、劉、文』來跟大家見面，這次是我個人過了半年多後再來舉辦專場，你們有想我嗎？這次在我準備迷你專輯時，有特別同步想了表演的部分，也敲請了DJ老師來，希望你們能盡情的享受！我的演出喜歡嗎？你們最喜歡哪一首呢？其實這次的編舞非常的帥氣，可以讓我很盡情享受的這個舞台！」。

▲文鐘業感謝粉絲是他的「能源」。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）



活動尾聲，文鐘業感性謝謝粉絲，表示每位粉絲都是他的「能源」，他會帶著所有的「能源」繼續努力，成功舉辦完簽名會與專場後，文鐘業離台班機不公開。