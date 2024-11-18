ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

B.A.P文鐘業迅速返台見粉絲　「緊身上衣超惹火」撩妹：想我嗎～

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手文鐘業2023年參加節目《Peak Time》翻紅，他是團體B.A.P的一員，9月才隨著團體來台開唱，他在短短2個月內迅速返台，17日舉辦「Moon Jong Up Concert PETER 2024 In Taipei」專場，一頭金髮、皮衣登場化身超帥男神，台下所有粉絲尖叫不已！

▲▼文鐘業。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

▲文鐘業17日在台北會粉絲。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

文鐘業17日穿著身穿一襲帥勁的黑色勁裝，緊身上衣秀出他的完美比例身材以及性感翹臀，一現身便不斷電，直接連續唱跳5首歌，他化身「人肉馬達」，每首歌都充滿POWER與強勁節奏，又唱有跳的舞台引起陣陣尖叫聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文鐘業。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

▲文鐘業實力堅強，又唱又跳帶來精彩舞台。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

看到鐵粉齊聚，文鐘業用標準中文問候，「大家好，我是文鐘業！」他接著說：「各位有好好享受表演嗎？前陣子我隨著『方、鄭、劉、文』來跟大家見面，這次是我個人過了半年多後再來舉辦專場，你們有想我嗎？這次在我準備迷你專輯時，有特別同步想了表演的部分，也敲請了DJ老師來，希望你們能盡情的享受！我的演出喜歡嗎？你們最喜歡哪一首呢？其實這次的編舞非常的帥氣，可以讓我很盡情享受的這個舞台！」。

▲▼文鐘業。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

▲文鐘業感謝粉絲是他的「能源」。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售提供）

活動尾聲，文鐘業感性謝謝粉絲，表示每位粉絲都是他的「能源」，他會帶著所有的「能源」繼續努力，成功舉辦完簽名會與專場後，文鐘業離台班機不公開。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

文鐘業, B.A.P

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 球迷拿「道歉表」場外下跪中華隊！正妹突闖入盯場　起底是啦啦隊女神
  2. 主播李文儀7萬粉專消失！　捲粉專消失潮「哀鴻遍野」…3小時搶救
  3. 曾智希八點檔被推落海…沒領便當　「眼角點痣」全新帥氣造型出場
  4. B.A.P文鐘業迅速返台見粉絲　「緊身上衣超惹火」撩妹：想我嗎～
  5. 《消失的豪門妻》長澤雅美驚爆突然消失！　5任丈夫都是大咖急尋人
  6. 《影后》潘茵茵被指影射蕭薔！女主播發文平反：別讓刻板印象扼殺
  7. 《影后》謝盈萱「唐老鴨逼問」花絮照曝光！　導演嚴藝文就蹲旁邊
  8. 談隔代教養！張瑞夫作文「我的媽媽」都寫阿嬤　遭老師警告無奈全說了
  9. 雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情
  10. 哪有這麼帥的聖誕老公公！Ozone挑禮物送粉絲　宣布12月重磅好消息

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366