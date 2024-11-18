記者田暐瑋／綜合報導

中華隊晉級到世界12強棒球賽4強賽，締造台灣32年來國際賽最佳成績，過去部分球迷看衰中華隊戰力，如今戰績驚人，讓這些球迷紛紛自製「道歉表」在場外謝罪，道歉到一半還有辣妹亂入，後來才發現竟然是啦啦隊女神賴可，帶領現場其他人一起高喊口號。

▲賴可在場外看球迷拿道歉表下跪。（圖／翻攝自賴可IG）



先前中華隊一度因缺少主力球員如張育成、古林睿煬與徐若熙等人，戰力遭看衰，如今打進4強，讓原本看衰的球迷改觀自製「道歉表」道歉，臉書粉專「杜芬疏失ㄅㄕ」印了200份道歉表，到大巨蛋現場發放，還手拿道歉表下跪，引發熱議，沒想到一名穿著啦啦隊服的正妹突然加入，還帶領圍觀球迷一起高喊助威口號，並親自跳舞應援，吸引許多人圍觀，賴可看完道歉表內容後，搞笑向現場球迷宣布原PO已道歉：「他道歉了他道歉了，原諒他！」

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▲賴可在場外看球迷拿道歉表下跪。（圖／翻攝自賴可IG）



不過原PO後來才發現這位正妹竟是啦啦隊女神賴可，驚嚇說：「靠北我事後才知道她是賴可？！？！？！？！？！」影片被PO網瘋傳，賴可本人也虧說：「只好再道歉一次！」還開玩笑說：「看大家道歉我看的很開心。」親民作風深受粉絲讚賞。

▲賴可在場外看球迷拿道歉表下跪。（圖／翻攝自賴可IG）