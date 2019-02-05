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《比悲傷》這場戲「全刪了」編劇氣炸：三大頁劇本剩一半！

記者林映妤／專訪

導演林孝謙、編劇呂安弦搭檔第10年了，2018年末，2人催生的電影《比悲傷更悲傷的故事》強勢逆襲全年度國片票房排行榜，以2.29億榮登冠軍。其實在台灣電影圈，很少有導演、編劇如此密切的長期合作，2人接受《ETtoday》專訪，除了揭露雙方初次交手的契機，呂安弦更爆《比悲傷》這場戲被刪讓他超不爽！

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》大賣，林孝謙（下圖右）、呂安弦（下圖左）是幕後推手。（圖／傳影互動提供／記者林敬旻攝）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙、編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

《比悲傷更悲傷的故事》已經是2人合作的第4部長片，林孝謙卻開玩笑說：「還是每次都會吵架啊，因為他（呂）的抗壓性太低了！」呂安弦不甘示弱回擊：「我們有個默契就是要『說服對方』，就事論事啦，但帶著情緒！哈哈哈，林孝謙比較強硬，有些橋段就一定要這樣，導演是他，所以怎麼導他自己清楚，反正要說服我就好了！」

例如《比悲傷》有場戲，是陳意涵飾演的宋媛媛去醫院看劉以豪飾演的張哲凱，林孝謙說：「那場戲我一直叫他重寫，因為生病看到家人來，根本什麼話都說不出來，一定是很想躲、會哭出來。」

呂安弦笑著抗議：「張哲凱的對白他給我全部刪掉了！三大頁劇本刪了一半，只剩下陳意涵的台詞，我當下就覺得為什麼？你要告訴我一個理由！因為我本來想利用這場戲把觀眾的疑惑還有故事的原由講完，但他覺得觀眾沒那麼笨，不需要講這麼明白。」

林孝謙先是大笑糗他：「是想靠這場入圍吧？」隨後才說，其實這場戲他想給觀眾的感覺就是，其實宋媛媛什麼都知道，但刻意不明說，營造出一種男女主角心照不宣的默契。「陳意涵的台詞變成『你會好起來，我們還要一起打棒球啊！』這是我人生第一次寫劇本寫到哭，通常寫完我們也會對台詞，這次對到眼眶都紅了，我就知道對了。」

呂安弦在旁邊笑著點頭，「後來我們只花一天溝通，我就同意了，我在現場絕對不會說你一定要怎樣，因為他是導演，有主導權。」儘管2人一天到晚嘴砲互嗆，卻在工作時相當尊重彼此專業，才成就了這場震撼十足的催淚戲。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼林孝謙（上）、呂安弦（下）很愛互糗，其實情感深厚。（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

提到10年前首次合作，是林孝謙2008年動完「憩室炎」手術的隔年，歷經一場生死關頭，「我覺得一定要拍個長片才能死！」2009年他不顧家人反對，堅持北上拍片申請輔導金，籌備第一部長片《街角的小王子》。

「家人寧願我在高雄當補習班英文老師，月薪也有5萬，我和我媽說當老師1年薪水60萬、10年600萬，不然我先貸款600萬給你，換我10年自由好不好？我就是一個很叛逆的小孩，我媽就哭說，你要去台北工作就去吧！」

《街角的小王子》有許多貓的戲分，劇組找來有養貓經驗的呂安弦當「動物統籌」。呂安弦除了找到7隻一模一樣的貓替身，還因為怕貓咪共處易感染貓瘟，整天伺候這些小貓咪。因為《街角》，林、呂搭上了線，呂安弦會給林孝謙剪輯及視覺上的建議，林的第二部長片《與愛別離》，便請對方幫忙改劇本，從此成為搭檔。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙、編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

▲林孝謙、呂安弦成為台灣電影圈少有的導演、編劇固定搭檔。（圖／傳影互動提供）

呂安弦笑說：「有一天我在他家突然肚子痛要上廁所，問他有東西可以給我看嗎？他就給我《與愛別離》的劇本，我上很久，看了20幾分鐘，出來就問他，要不要我幫你改啊？」

念視訊傳播，選修安哲藝、李祐寧編劇課的呂安弦，受過不少業界老師的震撼教育，那些在課堂上被罵哭、批鬥的記憶成為他編劇的基底，也因此他花了一星期就將《與》片做了大幅調整，2人邊改劇本邊勘景，後來劇本還入圍了金鐘獎！

儘管合作的路上偶有爭執、不合，但2人仍決定繼續攜手，林孝謙感性說：「合作邁向了第10年，一起寫過大大小小的作品，很感謝你總是我最強力的後盾。儘管在創作上大家難免有不同想法，但總是感謝你的包容，讓我可以盡情發揮，更很謝謝你從前期到後期，細心緊盯著所有的細節。」

林孝謙認為呂安弦是《比悲傷》亮眼成績的功臣，「希望未來的幾個10年，可以繼續合作，挑戰更多不同類型，打開商業電影的更多種可能！」

呂安弦則搞笑：「每次當我寫劇本卡關的時候，感謝你總是不厭其煩的跟我討論，給我很多靈感與刺激。2個人合寫劇本不容易，謝謝你對我的信賴，也謝謝你拍攝時的把關，讓劇本的意志得以完整的展現。合作10年不容易，期待下一個10年。還有員工旅遊，跟獎金也請不要忘記。」

接下來2人將籌備爆笑愛情喜劇，更公開徵求「全台灣最好笑的男女演員」，2人搞笑表示，一堆網友嗆他們劇情不合理，直喊：「如果不想再看到我們，那《比悲傷》票房衝到3億我們就收山好了啦！」

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》專訪導演林孝謙。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼呂安弦笑說，要林孝謙別忘了獎金喔！（圖／傳影互動提供）

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》編劇呂安弦。（圖／記者林敬旻攝）

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