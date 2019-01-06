擺盤打賞！蔡明亮新店捷運站外開唱　3小時收到79817元

記者洪文／新北報導

導演蔡明亮6日下午現身捷運新店捷運站外廣場，在低溫冷風之下拿起麥克風唱歌，地上擺了膠片鐵盒請求打賞，還有「一起」、「幫助」、「寒士朋友」、「過年」4個大字報，原來他為人安基金會「寒士30吃飽尾牙活動」無酬募款，現場吸引200、300人圍觀，3小時共計募得79817元。

▲▼ 蔡明亮街頭演唱。（圖／記者周書羽攝）



蔡明亮透露，前幾天在臉書發布活動，張艾嘉一早傳訊息打氣並問：「要怎麼捐錢？」他便以張艾嘉代表作《愛的代價》開場，同時又感謝媒體朋友的支持，演唱《感恩的心》作為答謝。他的御用影帝李康生特地到場力挺，就連「靈魂歌王」黃大煒也驚喜現身，與他深深一個擁抱。

▲▼ 蔡明亮街頭演唱，李康生到場力挺。（圖／記者周書羽攝）



為了這場公益開唱，蔡明亮準備至少40首，還有沒練的也帶來，「大多是我年輕一點的流行歌，希望唱大家熟知的歌曲，張艾嘉、羅大佑的歌我都想唱一唱。」這是他首次走出戶外開放空間，「還是需要一些勇氣，早上看到灰天暗地的天氣，有沒有記者來我都很擔心，所以看見你們很開心！」

▲▼蔡明亮為街友募款。（圖／記者周書羽攝）



對於柯奐如揭露鈕承澤2007年《情非得已之生存之道》只戴保險套與她演出床戲，讓她至今陰影難消。蔡明亮坦言：「我覺得用身體要很小心，起碼要做到真誠！」他也被李康生拒絕過，畢竟身體是演員的，就是透過溝通，去讓演員可以接受，「我很感謝演員信任我，知道我在做什麼！」

▲▼黃大煒驚喜現身，力挺蔡明亮街頭演唱。（圖／汯呄霖電影提供）



第29屆寒士吃飽30尾牙募款

愛心專線：(02)2836-1600 分機 294尾牙小組

愛心支持方式：

1、劃撥帳號：19695227 戶名：人安基金會 (請備註“尾牙小組”以利專款專用)

2、ATM轉帳：台灣銀行城中分行 代碼004

帳號045-004-828-126(轉帳號敬請來電告知帳號後五碼，感謝您)

3、 信用卡授權書 ( 請至官網下載)

4、支票抬頭：人安基金會

請將支票(掛號)或現金袋寄至台北市士林區中正路420號9樓。

並備註：捐款人姓名、聯絡電話、通訊地址。





▲▼蔡明亮街頭演唱募得79817元台幣、5角人民幣、發票7張、紅包8個。（圖／汯呄霖電影提供）

