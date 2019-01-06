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《體面》原唱來台開唱！演出一半中斷..曝「哽咽失控經驗」

記者盧薇淩／台北報導

唱《體面》人氣爆紅的于文文，在音樂平台KKBOX風雲榜的「華語年度單曲累積榜」，憑藉《體面》超越天后張惠妹《連名帶姓》、天王周杰倫《等你下課》拿下冠軍。她將在26日KKBOX風雲榜上開唱，「好榮幸自己的歌曲讓粉絲們喜歡，會準備精彩的節目帶給大家，也是第一次在小巨蛋開唱，希望自己有更多時間能準備好看的SHOW，早點開巡迴個唱。」

▲▼于文文將來台灣 。（圖／固力狗娛樂）

▲于文文將來台灣開唱。（圖／固力狗娛樂）

唱過大小舞台，有著近千場演出經驗的于文文，每次都是精準和完美的呈現，但卻曾在演唱時曾因太感動而一度中斷演出，于文文回憶：「2014年第一次發行個人專輯舉辦的發片記者會上，當天媽媽有特別從加拿大CALL OUT 加油打氣，覺得因為發片前努力好久，所有複雜的情緒一時湧上心頭，一度哽咽無法唱下去，這應該是出道以來唯一的一次在演出時失控，但現在覺得十分真實。」

▲▼于文文將來台灣 。（圖／固力狗娛樂）

▲于文文推出新專輯。（圖／固力狗娛樂）

第二張創作專輯《尚未界定》中的《你是我的》最新MV上架，于文文說：「這首歌的歌名有種獨佔的感覺，在演唱情歌時自己會將感情融入歌曲當中，讓人會有感同身受，《你是我的》收錄在專輯中的最後一首歌，代表專輯十首歌一個完整的結尾。」接著分享自己在感情生活中不是專制的情人，覺得情人的關係應是要兩人互相理解、包容對方，碰到不開心的事一定要雙方溝通清楚，希望尋求一種既是情人又是靈魂伴侶的關係。

被問是否會因工作忙碌而沒時間顧及感情？于文文說：「自己不會讓工作影響談戀愛的時間，本身是工作狂，希望生活被工作填滿，很享受現階段的演藝工作的狀態。」

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