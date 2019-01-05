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推特公開賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了

記者吳孟庭／綜合報導

時常聽聞有粉絲私下打給南韓偶像，EXO成員們就因此困擾不已，得頻頻換手機號碼來躲避，而這些情報會流出，原來是有人獲取偶像的個資後上網販賣，以不法獲取利益。日前又有人在推特販售EXO個資，釣出成員伯賢親自回應，上萬粉絲轉推按讚！

▲推特販賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了。（圖／翻攝自推特、伯賢IG）

▲推特上竟公開販賣EXO個資，引來伯賢親自回應。（圖／翻攝自推特、伯賢IG）

有一個推特帳號在網上販售EXO成員消息，寫著「販賣EXO個資，請私訊」，除了EXO成員們與經紀人的電話號碼、經常光顧的居酒屋，情報內容甚至廣泛至Xiumin、世勳、SUHO、伯賢與燦烈的車牌號碼與車種，還有Xiumin、世勳、伯賢的住所，包含伯賢新公寓、燦烈新的工作室！

▲推特販賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了。（圖／翻攝自推特）

▲伯賢看不下去回應對方：這樣做可以嗎。（圖／翻攝自推特）

不管情報真實性與否，光是把這樣的資訊PO在網上要別人購買就已經違法，稍早伯賢看到後也親自回覆對方，「可以這樣賣別人的個資的嗎？」引來1.5萬人轉推、萬人按讚，紛紛斥責該推特主行為。

EXO多年來飽受「私生飯」騷擾，私生飯指得就是那些侵犯個人隱私行為的粉絲，多次在EXO直播時打電話給偶像，想掛電話都不行，電話一直響也打擾直播進行。多年來EXO成員多次換手機號碼，卻依舊不得清靜，原來就是有人上網販售情報的關係。

黑貓每次上完廁所就「鼻塞」　一抬頭網友全笑翻：這批貨很純！

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EXO, 伯賢, 日韓風

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