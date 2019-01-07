ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／蕭敬騰被問：特別撥耳後？　「超自然神回覆」笑瘋

記者關韶文／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，節目進行到「叢林內戰最終12強搶位賽」，賽況越演越烈，觀眾的黏著度也越來越高。每週在節目後播出的《聲林生存週記》除了直擊大咖導師外，連後台選手也不放過！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼蕭敬騰,聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰超真實回應笑翻。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰,聲林之王。（圖／ETtoday）

《聲林生存週記》中，蕭敬騰可愛的漏網鏡頭全被捕捉，而每一集的華麗造型也成為亮點，蕭敬騰被問到今天打扮的主題，他霸氣笑說，「是一種帥氣的感覺！」特別準備了油頭，面對記者提問是否為特別撥耳後，蕭敬騰笑說，「看不出來嗎！」

▲▼蕭敬騰,聲林之王。（圖／ETtoday）

▲▼吳東翰、張孟權好感情展露無遺。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰,聲林之王。（圖／ETtoday）

本集飛行導師哈林獲得網友好評，他笑說，「本來壓力很大，但還好有兩位年輕朋友的狀態幫助我解壓，因為我覺對他們兩個都在鬼混！」蕭敬騰在一旁補充，「是一種很真實的認真。」哈林接著說，「對，他們認真，但是有放鬆的感覺。」

除了攝影棚花絮外，幕後小組也前進後台尋找選手，首先捕捉到被救回來的鄭可強，鄭可強笑說，「我也不知道幹嘛救我！」李友廷和安懂則是被虧，比賽到一半發行歌曲，安懂笑說，「我覺得發專輯的人，還是需要一個平台！」

該集最後，張孟權慘遭淘汰，面對好戰友吳東翰一旁安慰，忍不住淚水奪框而出，吳東翰補充，「這比賽如果沒有下去，他人生可能就會長得不一樣。」最後兩人擁抱落淚，場面溫馨。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。

推薦閱讀

炎亞綸：求學曾遭霸凌　尋求諮商師「用憂鬱藥半年」

五月天阿信找「開飛機的好友」同台合唱！解密機師多難考

獨家／3000五迷場外「縫隙看五月天」　舉藍色螢光棒跨年！

艾怡良「床戲對戰」混血帥模！　害羞笑了：掏心掏肺

潘瑋柏傳出娶空姐女友！　大笑後：公布「3/9」重要日期

炎亞綸高燒39.1度！　「在家吊2罐點滴」趕場又飛北京

特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

八三夭跨年趕場出事！　座車「一聲巨響」團員全部嚇醒

寬宏老闆坐在台下看！　有感覺女團「我們有在做事」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

球球cos照「胸前一條線」超兇！　網大驚：原來妳這麼有料

昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣

獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

阿翔和謝忻車內密會傳緋聞　浩子：「就是拍到的那樣」

唐綺陽運勢／準備墜入愛河！天秤桃花朵朵開、巨蟹挽回舊愛

理科太太挖「分手小S撕破臉內幕」　黃子佼認了：曾經有恨！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蕭敬騰, 林宥嘉, 聲林之王, summer

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金球獎漏網／「贊助商小姐」超會卡位爆紅　每張巨星照都有她
  2. 曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻現身陪伴惹哭他！
  3. 歐陽娜娜被狠嗆「演技差還那麼多人喜歡」　高EQ正面回擊！
  4. 張藝興自誇唱跳第一　歐陽娜娜「用EXO團名反吐槽」瞬間尷尬臉！
  5. 金球獎／漫威電影首度拿獎！《蜘蛛人：新宇宙》最佳動畫片
  6. 金球獎／吳恬敏紅毯「肉色內衣外穿」　外媒：裸體公主
  7. 金球獎／紅毯8美！女神卡卡「藍髮精靈」　她爆出「東西半球」拚搏
  8. 《過來抱抱我》愛上殺父仇人兒子！灑狗血劇情爆好評有原因
  9. 「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了
  10. 金球獎／女神卡卡紅毯「2個黑衣人緊隨」　全身冰藍色⋯頭髮有亮點！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366