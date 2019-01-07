影／蕭敬騰被問：特別撥耳後？　「超自然神回覆」笑瘋

記者關韶文／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，節目進行到「叢林內戰最終12強搶位賽」，賽況越演越烈，觀眾的黏著度也越來越高。每週在節目後播出的《聲林生存週記》除了直擊大咖導師外，連後台選手也不放過！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼蕭敬騰超真實回應笑翻。（圖／ETtoday）

《聲林生存週記》中，蕭敬騰可愛的漏網鏡頭全被捕捉，而每一集的華麗造型也成為亮點，蕭敬騰被問到今天打扮的主題，他霸氣笑說，「是一種帥氣的感覺！」特別準備了油頭，面對記者提問是否為特別撥耳後，蕭敬騰笑說，「看不出來嗎！」

▲▼吳東翰、張孟權好感情展露無遺。（圖／ETtoday）

本集飛行導師哈林獲得網友好評，他笑說，「本來壓力很大，但還好有兩位年輕朋友的狀態幫助我解壓，因為我覺對他們兩個都在鬼混！」蕭敬騰在一旁補充，「是一種很真實的認真。」哈林接著說，「對，他們認真，但是有放鬆的感覺。」

除了攝影棚花絮外，幕後小組也前進後台尋找選手，首先捕捉到被救回來的鄭可強，鄭可強笑說，「我也不知道幹嘛救我！」李友廷和安懂則是被虧，比賽到一半發行歌曲，安懂笑說，「我覺得發專輯的人，還是需要一個平台！」

該集最後，張孟權慘遭淘汰，面對好戰友吳東翰一旁安慰，忍不住淚水奪框而出，吳東翰補充，「這比賽如果沒有下去，他人生可能就會長得不一樣。」最後兩人擁抱落淚，場面溫馨。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

《聲林之王導師週記》每週五晚間11點於新聞雲、星光雲APP首播，隔週一於星光雲粉絲團、YouTube播出。《ETtoday星光雲》幕後小組將帶領觀眾，錢進後台，捕捉節目的漏網花絮。