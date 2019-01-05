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雷／《阿爾罕》恩師賞他2巴掌！玄彬成背叛者　絕望擁吻朴信惠

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，卻出現嚴重bug，導致劉鎮宇（玄彬飾演）與他本人都深陷遊戲之中。劉鎮宇為了救出世周，卻差點被遊戲人物砍死，所幸鄭希周救了他一命，兩人也在11集陷入熱戀。

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

▲▼鄭希周救了劉代表。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇為了救出世周，獨自深入阿爾罕布拉宮的地窖，當他發現秘書真的死亡後，喪失繼續戰鬥的意志，差點被遊戲人物砍死，就在危機一刻，鄭希周跨海打電話給阿爾罕布拉宮的工作人員，請他們前往地窖救人，工作人員拿著手電筒現身，光線導致遊戲被迫暫停，他撿回一命。

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

▲▼秘書死了，劉鎮宇淚崩。（圖／翻攝自tvN）

▲▼秘書死了，劉鎮宇淚崩。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇正在解的任務被迫暫停，然而任務只有一次機會能破解，加上破解時間有限，他遺憾表示：「我失去了見到世周的機會。」理事朴善浩發現事態嚴重，立刻下令：「把西班牙、首爾的遊戲伺服器全部都關掉。」伺服器關閉後，遊戲自然消失，劉鎮宇再度變回瘸腳，而他見到秘書冰冷的屍體躺在眼前，落下內疚的悲傷淚水。

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

秘書死去後，劉鎮宇消失在眾人面前，鄭希周擔心他的安危，但他喪氣地說：「我找不到世周了，秘書也死了，這是最爛的狀況了。」鄭希周哭著盼他回心轉意：「我怕連你都死了，世周由我來找，他是我弟弟，停下來吧，現在休息一下，拜託請你停下來。」

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

▲車炳俊罷免劉鎮宇，還要把他變成殺人犯。（圖／翻攝自tvN）

但劉鎮宇不聽所有人的券，瞬間又飛回首爾，氣著大喊：「把伺服器打開！」原來是他在地窖裡找到鑰匙，道具有等級限制，必須升級到100等，他堅持要繼續找世周，但所有人都覺得他瘋了，教授車炳俊賞了他兩巴掌：「我相信你，等到的結果卻是這個嗎，你是要證明什麼？你就只是證明自己瘋了而已，告訴世人你真的瘋了，是你背叛了我們所有人，你是背叛者。」

公司開啟罷免劉鎮宇代表的會議，新聞則是瘋傳劉鎮宇健康異常、需要治療，劉鎮宇遭卸職後，整天買醉、家裡全是酒，為了讓他重新振作，鄭希周飛回首爾，對於鄭希周的關懷，他卻冷淡回：「我們是什麼關係，為何要一起過生日？我們是愛人關係嗎？」把女方趕出家門。

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

鄭希周不放棄挽回他，便獨自留在客廳，等他睡醒後，她露出溫暖笑容：「現在還有時間，我們去過生日吧，如果一定要跟愛人一起過，那就當作是情侶吧，這樣我比較可惜吧！」兩人外出約會，她才羞澀表示：「剛剛說的話不要在意。」但劉鎮宇反撩她：「我現在是交往1小時，就被甩了嗎？」

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇、鄭希周互表達心意。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿爾罕布拉宮的回憶（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇遭罷免，但車炳俊不滿意，著手為死去的兒子報仇將告他「殺人罪」，朴善浩求他離開韓國：「你趕快逃出國外，我們是為了這樣創立公司的嗎？一個死了、一個被追趕，我坐到這個位置，你覺得我幸福的起來嗎？」就在劉鎮宇感到絕望時，鄭希周出現在他的眼前告白：「我相信你。」情意相投在雨中浪漫接吻。

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