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同學拿「男性生殖器」霸凌她！成語蕎再爆演藝圈爭鬥黑暗面

記者林映妤／台北報導

宅男女神成語蕎在新片《玩命貼圖》飾演富家千金，片中因父母疏於關心，她亟欲證明自己，才去誘惑老師、霸凌同學。戲外性格大剌剌的她，也透露在澳洲念書時曾被種族歧視，「剛去時英文不是很好，同學會故意拿很討厭的字問你，例如你知道『penis』（陰莖）是什麼意思嗎？」

成語蕎表示，在澳洲念書時很自卑，後來為了不讓自己被霸凌，便積極把英文學好，「試著和他們開玩笑、加入他們、不要耍自閉。有一次他們朝我丟東西，我就想說必須要反擊，他們丟過來我就丟回去，後來他們就比較不敢欺負我了。」

▲▼成語蕎。（圖／星泰提供）

▲▼成語蕎外型甜美、性格大剌剌。（圖／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》成語蕎。（圖／星泰提供）

除了念書時被霸凌，成語蕎透露當模特兒時也遇過類似經驗，「可能模特兒比較會勾心鬥角、競爭心態，我有一次去拿東西，回座位就被抽椅子，還把我的包包丟到別的地方，整個座位消失。進入綜藝圈後沒什麼霸凌事件，只有一次因為在梳化間夾睫毛，沒注意到前輩來了，對方說『沒叫哥姊啊？』後來我都非常積極打招呼！」

成語蕎又透露，一位常上談話性節目的女星很愛打斷別人講話、搶其他明星的畫面，「她很愛打斷我的故事，我心想欸我還沒講完欸，每次想拉回來又被打斷，很沒禮貌呀，但就算了。是有一次有前輩直接點名她，『某某某，我還在講故事你可以不要打斷我嗎？』氣氛瞬間很尷尬，但就覺得好過癮！」

《玩命貼圖》1月11日上映。

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