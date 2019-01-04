宅男女神爆周孝安「暴力變態」！解扣誘惑卻遭怒掐脖子：我無法呼吸

記者林映妤／台北報導

宅男女神成語蕎去年首度演出電影，在新片《玩命貼圖》中飾演暗戀老師周孝安的富家千金。周孝安近日才被爆秘戀李京恬期間還劈腿復合前女友，正在浪頭上，天然呆的成語蕎還笑說：「他在戲裡蠻暴力變態的，因為我要解扣誘惑他，結果他突然一把掐住我脖子，我真的一度沒辦法呼吸！」

成語蕎在片中看似乖巧文靜，其實是會私下霸凌同學的假面甜心，一場制服誘惑周孝安的戲碼，性格大剌剌的她還一度被導演念「太MAN」了，拍了3、4次才成功；被周孝安掐著脖子那幕，更是讓她無法呼吸，下戲後抓痕殘留一個禮拜。

▲▼成語蕎在《玩命貼圖》飾演喜歡霸凌同學的富家千金。（圖／星泰提供）

除此外成語蕎還有一幕慘死戲碼拍了上百次，戲中她踩到高爾夫球跌倒，頭上獎盃掉下來，尖銳處插入她眼球，「跌到我膝蓋兩個大瘀青，回家我爸媽還以為我被家暴，問我誰打你啊？那場戲躺著化特殊化妝要3小時，最後還有玻璃破掉插滿臉的特效，死狀超悽慘！」

最近周孝安深陷劈腿風暴，成語蕎認為對方是個「蠻照顧人的大哥哥」，「演戲我比較沒經驗，他很專業、人很好、不會擺架子，會告訴我不要去設限自己要幹嘛、自然表現就好，我們也會討論台詞。」

▲▼成語蕎解扣誘惑，周孝安卻暴力掐脖。（圖／星泰提供）

拍戲前她只因共同朋友沈建宏牽線，見過周孝安一次，但成語蕎曾和李京恬同公司，所以認識女方，「但我和她不熟，不知道他們在一起。今天早上我才知道這件事，看到女生臉書，真的覺得好猛、太不可思議了！我有傳訊息給孝安哥，說『希望你一切沒事』，不過他還沒回我。」

《玩命貼圖》1月11日上映。